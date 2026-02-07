وزير الأوقاف يشهد اجتماع القاهرة التاسع لرؤساء المحاكم الدستورية بالعاصمة الجديدة

شهد الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، فعاليات اجتماع القاهرة التاسع رفيع المستوى، لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية لعام 2026، والذي يعُقد على مدار يومي 7 و8 فبراير، بفندق سانت ريجست بالعاصمة الجديدة، وذلك برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، وبمشاركة وفود قضائية رفيعة المستوى من مختلف الدول الإفريقية، وبحضور عدد من السادة الوزراء والسادة المستشارين رؤساء المحاكم المصرية، وممثلي الوزارات والمؤسسات.

ويُعد الاجتماع منصة جامعة للهيئات القضائية العليا بالقارة، وملتقى فكريًا للحوار وتبادل الخبرات والرؤى حول المبادئ الدستورية والقضائية، وتعزيز التعاون بين المحاكم والمجالس الدستورية، بما يسهم في حماية الحقوق والحريات، وترسيخ سيادة القانون، ومواجهة التحديات القانونية والدستورية والتكنولوجية والتحول الرقمي.

وقد أُسس هذا الحدث بالقاهرة عام 2017، وتأتي النسخة الحالية التاسعة بعد ثماني دورات متتالية، مستهدفًا الخروج بتوصيات داعمة لمسيرة العدالة الدستورية في إفريقيا.

واستُهلت الفعاليات بكلمة للمستشار محمد عماد النجار - نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أكد خلالها أهمية التكامل والتنسيق بين المؤسسات القضائية الإفريقية في ظل المتغيرات المتسارعة.

كما ألقى المستشار بولس فهمي - رئيس المحكمة الدستورية العليا كلمة رحّب فيها بالحضور، مشيرًا إلى أن المؤتمر يمثل منبرًا للحوار القضائي المشترك وتبادل التجارب والخبرات الدستورية بين الدول.

وأعقب ذلك كلمة للمستشار عدنان الفنجري - وزير العدل، أكد فيها دعم الدولة المصرية المتواصل لمنظومة العدالة، ثم كلمة للمستشار هشام بدوي - رئيس مجلس النواب تناول فيها دور التشريعات الوطنية في تعزيز مبادئ العدالة الدستورية.

وفي هذا السياق، أشاد الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، بالمؤتمر وتنظيمه مؤكدًا أن ترسيخ دولة القانون يمثل ركيزة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن تكامل الأدوار بين المؤسسات الدينية والقضائية يعزز حماية وعي المجتمع وصون استقراره، وأن الخطاب الديني المستنير يدعم قيم العدل واحترام الدساتير والقوانين ويُرسّخ ثقافة المسئولية والانتماء الوطني، مثمّنًا انعقاد الاجتماع بالقاهرة باعتباره خطوة مهمة لتعزيز التعاون الإفريقي المشترك.

وفي ختام الفعاليات، التُقطت صورة تذكارية للسادة الحضور توثيقًا لهذه المناسبة القضائية الإفريقية المهمة.