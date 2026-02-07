قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دولة التلاوة| 8 معلومات لا تعرفها عن عمر علي الفائز بجائزة الغصن الذهبي| فيديو
عمرو أديب عن زيارة أردوغان: نتنياهو مرعوب واللي حصل يدرس
عمرو سماكة: غرفة ملابس الأهلي تحتاج سيطرة.. وأرفض ذبح إمام عاشور
ترامب يهدد برسوم جمركية على السلع الهندية ويوقع أمرا تنفيذيا يخص إيران
لحق به بعد ساعة..وفاة شاب بعد مصرع عمه أسفل عجلات قطار بـ قنا
سعر الذهب اليوم السبت 7-2-2026 فى مصر | كل الأعيرة والجنيه
إطلاق نار قرب تقاطع شارعي نورث كابيتول و ماساتشوستس بـ أمريكا
سلوى بكر: كثير من البنات يرفضن الزواج بسبب العمل.. فيديو
أوساسونا يفوز 2-1 على سيلتا فيجو في الدوري الإسباني
تعزز المناعة وتحقق الدفء.. مشروبات وأطعمة مفيدة في فصل الشتاء
ختام الجولة 22 من دوري المحترفين.. انتصارات بارزة وصراع مشتعل على الصدارة
كونسيساو يهاجم التحكيم بعد خسارة الاتحاد أمام النصر ويرفض الخوض في ملف بنزيما
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الأوقاف: لا منع لإذاعة صلاة الفجر وأذان المغرب والتراويح بمكبرات الصوت في رمضان

أحمد سعيد

أكدت وزارة الأوقاف أنه لا صحة مطلقا لمنع إذاعة صلاة الفجر وأذان المغرب وصلاة التراويح في مكبرات الصوت.

وأضافت وزارة الأوقاف في بيان لها، أنها تسعى إلى عكس ذلك تماما من تعزيز وتوفير الأجواء الإيمانية التي تتعطر فيها الأجواء بإذاعة الأذان والتلاوة والبهجة بأجواء رمضان الإيمانية المفعمة بالسمو والسكينة.

وتهيب وزارة الأوقاف بالجميع الرجوع إلى صفحاتها الرسمية لأي أخبار تتعلق بها وبكافة شئون المساجد وأنشطة الوزارة في شهر رمضان وغيره.

وكان الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أكد أن الضوابط المنظمة لاستخدام مكبرات الصوت الخارجية في المساجد، التي أُقرت سابقًا، سيتم الالتزام بتطبيقها خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح «رسلان»، في تصريحات لـ«صدى البلد»، أن المنشور السابق الصادر عن وزارة الأوقاف بشأن استخدام مكبرات الصوت الخارجية ينص على قصر استخدامها على مواعيد الأذان، وخطبة الجمعة، وصلاة العيدين فقط، مع الاكتفاء بمكبر صوت خارجي واحد طالما كان كافيًا لتحقيق الغرض.

وأضاف أن الضوابط تشمل أيضًا تنظيم استخدام مكبرات الصوت الداخلية، بما يراعي مساحة المسجد وعدد المصلين، بما يحقق الخشوع وعدم الإزعاج.

وطالب وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة في نقل المعلومات، وعدم الانسياق وراء الشائعات، مؤكدًا أن وزارة الأوقاف لم تصدر أي قرارات تتعلق بمنع الشعائر الدينية داخل المساجد، وأن الشعائر تُقام بشكل طبيعي داخل بيوت الله، كما هو معمول به منذ سنوات.

ونبّه إلى أن الضوابط المنظمة لتشغيل مكبرات الصوت لا تعني منع الشعائر الدينية، وإنما تهدف فقط إلى تنظيم استخدام مكبرات الصوت الخارجية، مشيرًا إلى أن بث الشعائر والقرآن الكريم داخل المساجد عبر المكبرات الداخلية أمر بديهي ولم يخضع لأي منع، باستثناء تنظيم ما يُذاع خارجيًا، حيث تقتصر المكبرات الخارجية على الأذان وصلاة وخطبة الجمعة والعيدين.

جنون الذهب مستمر.. اعرف وصل لكام وعيار 21 يحقق رقما جديدا

الأوقاف تحسم الجدل حول تشغيل مكبرات الصوت الخارجية في المساجد برمضان

أسعار السجائر اليوم كليوباترا بعد قرار الزيادة الجديدة للمستورد

200 جنيه خلال ساعة.. قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

خلي بالك.. الأرصاد تكشف عن مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الأسبوع المقبل

ياميش رمضان بـ بطاقة التموين | الإعلان عن خبر سار لهذه الفئات

قريبا ...إعلامي يفجر مفاجأة بشأن منصب شيكا بالا الجديد

الأوقاف: لا قرارات جديدة بشأن مكبرات صوت قرآن الفجر والمغرب قبل رمضان| خاص

البطريرك إبراهيم إسحق ينعى ضحايا انهيار سور مبنى دير أبو فانا

الأنبا ديمتريوس يترأس صلوات جنازة أطفال حادث دير أبو فانا

المستشارة أمل عمار تلتقي وزيرة التضامن والأسرة بالمملكة المغربية لبحث تعزيز التعاون المشترك

تعاون مصري - مغربي في دعم جهود تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 7 فبراير 2026 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

برج الحمل حظك اليوم السبت 7 فبراير 2026.. تمهل ولا تتسرع فى الرد

برج الثور حظك اليوم السبت 7 فبراير 2026.. لا تحاول إثبات قوتك

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 7 فبراير 2026.. قول لا لحماية نفسك

البلوجر روح

القصة الكاملة لمحاولة إنهاء حياة البلوجر روح في بث مباشر.. تفاصيل صادمـ.ـة

مصطفى بكري : السهام توجه لأي شخص ناجح في هذا البلد .. فيديو

حسام موافي: التدخين أحد أسباب الانتفاخ.. والمنظار يكشف مرض المعدة

حسام موافي: الإذاعي رضا عبد السلام شخصية لا تتكرر.. فيديو

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

