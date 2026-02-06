قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

ياميش رمضان بـ بطاقة التموين | الإعلان عن خبر سار لهذه الفئات

ياميش رمضان
ياميش رمضان
محمد صبيح

في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتوفير كافة السلع الغذائية والاستهلاكية للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها في السوق المحلية، وطبقًا لتعليمات الدكتور المهندس علاء ناجي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، تم طرح 3 أنواع من كرتونة رمضان بأسعار مناسبة للمواطنين، إضافة إلى طرح 33 صنف ياميش.

ضخ كميات ضخمة من كافة سلع ياميش رمضان

وأكد الدكتور المهندس علاء ناجي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أنه تم ضخ كميات ضخمة من كافة سلع ياميش رمضان في جميع الفروع الاستهلاكية بالشركات التابعة للقابضة، إضافة إلى المئات من كرتونة رمضان.

وقال ناجي إنه بإمكان حاملي البطاقات التموينية، المستفيدين من فارق نقاط الخبز المدعم، شراء ياميش رمضان من الفروع الاستهلاكية التي يوجد بها صرف السلع التموينية.

ومن جهته، قال اللواء محمد السيد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية لتجارة الجملة، إن كرتونة رمضان والياميش يتم طرحها في 360 فرع «هايبر – تجزئة» تابعين للشركة، والتي تغطي احتياجات المستهلكين في نطاق تواجدها بمحافظات الوجه البحري، وشمال القاهرة، ومدن القناة، وشمال سيناء، وجنوب سيناء.

وأضاف السيد أن الشركة المصرية لتجارة الجملة قامت بطرح مجموعة متنوعة من أجود وأفخر أنواع الياميش لموسم 2026، والتي تضم 33 صنفًا، منقسمة إلى 10 أصناف من المكسرات، و14 صنف ياميش وتمور، إضافة إلى 9 أصناف من المشروبات الرمضانية.

وجاءت أسعار كرتونة رمضان كالتالي:
كرتونة بسعر 150 جنيهًا تضم 7 أصناف (كيلو سكر – كيلو أرز – صلصة 300 جرام – 2 مكرونة أنواع 350 جرام – شاي 40 جرام – 2 ملح 300 جرام).

كرتونة بسعر 200 جنيه تضم 9 أصناف (كيلو سكر – كيلو أرز – صلصة 300 جرام – 2 مكرونة أنواع 350 جرام – زيت 700 ملي – شاي 40 جرام – 2 ملح 300 جرام – عدس 500 جرام – فول 500 جرام).

كرتونة بسعر 300 جنيه تضم 10 أصناف (2 كيلو سكر – 2 كيلو أرز – صلصة 300 جرام – 2 مكرونة أنواع 350 جرام – زيت 700 ملي – 2 شاي 40 جرام – 2 ملح 300 جرام – كيلو بلح – فول 500 جرام – سمنة 350 جرام).

وجاءت أسعار ياميش رمضان في فروع الشركة المصرية لتجارة الجملة كالتالي:
كيلو كاجو وسط بسعر 670 جنيهًا، كيلو بندق قلب 13/15 بسعر 600 جنيه، كيلو لوز ني 27/30 بسعر 530 جنيهًا، كيلو جوز هند نصف دسم بسعر 150 جنيهًا، كيلو قراصيا أرجنتيني 40/50 بسعر 290 جنيهًا.

وكيلو فول سوداني بسعر 110 جنيهات، كيلو عين جمل حصى بسعر 320 جنيهًا، كيلو بندق حصى أمريكي بسعر 300 جنيه، كيلو عين جمل قلب بسعر 530 جنيهًا، كيلو مشمشية تركي مقاس 4 بسعر 500 جنيه، كيلو زبيب بناتي رقم 1 بسعر 150 جنيهًا، كيلو زبيب بناتي رقم 2 بسعر 120 جنيهًا، كيلو زبيب أحمر رقم 1 بسعر 100 جنيه.

وهنا/ خلود قمر الدين 400 جرام بسعر 70 جنيهًا، صباح الشام قمر الدين سوري بسعر 70 جنيهًا، توليدو قمر الدين سوري 400 جرام بسعر 70 جنيهًا، فريش قمر الدين سوري 400 جرام بسعر 65 جنيهًا، أمير الشام قمر الدين 400 جرام بسعر 70 جنيهًا، توليدو عرق سوس 400 جرام بسعر 50 جنيهًا، توليدو كركديه 250 جرام بسعر 70 جنيهًا.

وقها شراب خروب طبيعي 750 جرام بسعر 47 جنيهًا، قها شراب كركديه طبيعي 750 جرام بسعر 38 جنيهًا، توليدو تمر هندي 300 جرام بسعر 50 جنيهًا، توليدو تمر هندي 300 جرام بسعر 50 جنيهًا، توليدو تمر 300 جرام + 10% هدية بسعر 30 جنيهًا، توليدو تمر أنواع 250 جرام بسعر 70 جنيهًا.

توليدو تمر باللوز 300 جرام بسعر 70 جنيهًا، توليدو تمور 600 جرام + 10% هدية بسعر 130 جنيهًا، توليدو تمر 1800 جرام + 10% هدية بسعر 130 جنيهًا، توليدو تمر 1250 جرام + 10% هدية بسعر 90 جنيهًا، الفرسان ياميش وبلح جاف غزة شامية 700 جرام بسعر 20 جنيهًا.

الفرسان ياميش وبلح جاف عينات فاخر معبأ بسعر 40 جنيهًا للكيلو، الفرسان ياميش وبلح شامية معبأ بسعر 30 جنيهًا للكيلو، الفرسان ياميش وبلح شنطة رمضان معبأ بسعر 30 جنيهًا للكيلو.

رمضان سلع ياميش رمضان

