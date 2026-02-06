تموين قنا: تحرير 1247محضرًا لضبط الأسواق وحماية المواطن| صور

قال حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، إن المديرية كثفت جهودها الرقابية خلال شهر يناير الماضي، وأسفرت الحملات عن تحرير 216 محضرًا في قطاع المخابز والمطاحن، والتي ضبطت مخالفات تتعلق بالجودة والإنتاج والالتزام بالمواصفات القياسية، بالإضافة إلى تحرير محضر لمخبز سياحي لعدم الإعلان عن الأسعار.



وتابع وكيل وزارة التموين، أن الحملات أسفرت أيضا عن تحرير 1030 محضرًا لمخالفات متنوعة، تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار، وبيع سلع مجهولة المصدر، ومخالفات تتعلق بالغش التجاري، بما يسهم في ضبط الأسواق وتحقيق الانضباط.

وأشار القط، إلى أن إجمالي المحاضر المحررة خلال يناير بلغ 1247 محضرًا، مؤكدًا استمرار الرقابة بشكل يومي، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس أمن وسلامة المواطن أو تؤثر على استقرار الأسواق بالمحافظة.

من جانبه أكد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، ضرورة استمرار أجهزة المحافظة، في تنفيذ حملات رقابية مكثفة على الأسواق والمخابز والمطاحن، لضمان توافر السلع الغذائية وضبط الأسعار، ومنع أي ممارسات احتكارية أو مخالفات تمس حقوق المواطنين.



وشدد محافظ قنا، على أن الرقابة التموينية هدفها الأول حماية المستهلك وتحقيق الانضباط في الأسواق، مشيرًا إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتكثيف الحملات المفاجئة بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية.



