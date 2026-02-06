قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
رئيس التحرير
طه جبريل
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

افتتاح 5 مساجد بعد الاحلال والتجديد في قنا| صور

افتتاح ٥ مساجد بقنا
افتتاح ٥ مساجد بقنا
يوسف رجب

افتتحت مديرية الأوقاف بمحافظة قنا، اليوم الجمعة، 5 مساجد، ضمن جهود وزارة الأوقاف لتطوير وإعمار بيوت الله، تزامنًا مع استقبال شهر رمضان . 

وأوضح الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، أنه تم افتتاح مسجد الرحمن، بكلاحين أبنود بمركز قنا، بعد الانتهاء من أعمال الإنشاء والبناء، كم تم إحلال وتجديد مسجد الشيخ تغيان بقرية كوم جابر، بمركز أبو تشت، ومسجد حميد حسن، بقرية الكلاحين، بمركز قفط. 

وتابع محافظ قنا، أنه تم صيانة وتطوير مسجد العتيق بقرية البياضية، بمركز قنا، ومسجد آل عطاي بقرية العقب، بمركز قوص، بعد إجراء أعمال الإحلال والتجديد والصيانة اللازمة، مثمنًا جهود وزارة الأوقاف برعاية الاستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وما يتم من دعم لتطوير بيوت الله. 

وفي السياق، افتتح اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا مسجد الرحمن بكلاحين أبنود، بحضور الشيخ أحمد أبو الوفا، مدير الدعوة بمديرية أوقاف قنا ومحمد عز نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأهالي القرية. 

وعقب الافتتاح أدى الحضور صلاة الجمعة، مستمعين إلى الخطبة، بعنوان "ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة"، والتي أكد خلالها الخطيب، أن الدعوة إلى الله من أشرف الأعمال وأنها رسالة الأنبياء عليهم السلام بما يعزز قيم الرحمة والتعايش والسلم المجتمعي. 

وافتتح الشيخ محمد زكي يونس، وكيل وزارة الأوقاف بقنا، مسجد حميد حسن بالكلاحين، بحضور النائب علي عبد القادر، عضو مجلس النواب، وعدد من قيادات مديرية الأوقاف، والقيادات الشعبية والتنفيذية وأهالي القرية والقرى المجاورة. 

وأشار وكيل وزارة الأوقاف بقنا، إلى أنه تم افتتاح هذه المساجد عقب تجهيزها بكافة المستلزمات اللازمة من فرش وإنارة وصيانة كاملة للمرافق، الأمر الذي يعكس اهتمام الدولة بما يعزز دور المسجد في العبادة والتوعية وبناء الإنسان. 

وثمن وكيل وزارة الأوقاف بقنا، الجهود التي تمت في أعمال الصيانة والتطوير بالتنسيق، مشيدًا بالجهد المبذول والتوجيهات من الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، ومشاركة الأهالي في أعمال التطوير والتجديد.
 

قنا افتتاح 5 مساجد مديرية الأوقاف وزارة الأوقاف شهر رمضان المبارك أخبار قنا

