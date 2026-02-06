جه وقت رجوع كهربا للأهلي | طلب مثير من شخصية شهيرة في منشور غامض

أشاد المعلق الرياضي أحمد الطيب، بـ مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي بعد الأداء المميز الذي قدمه خلال الفترة الماضية في الدوري المصري و أبطال أفريقيا.



وكتب الطيب عبر حسابه علي فيسبوك "حان الوقت مصطفى شوبير حارس اساسى للاهلى و عودة كهربا لقيادة هجوم الأهلى".

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة شبيبة القبائل الجزائري، ضمن الجولة الخامسة للمجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة أمام شبيبة القبائل ببطولة دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء.

وتعادل الأهلي مع يانج أفريكانز التنزاني 1-1 بملعب الأخير، السبت الماضي في الجولة الرابعة لدور المجموعات ببطولة أفريقيا وحافظ على تصدره لقمة المجموعة بـ8 نقاط.