تشكيل إنبي وبتروجت للمواجهة البترولية في الدوري

أعلن حمزة الجمل المدير الفني لفريق إنبى، تشكيل فريقه أمام فريق بتروجت، على استاد بتروسبورت، في إطار الجولة السابعة عشر لبطولة الدورى الممتاز.

تشكيل إنبى ضد بتروجت

حراسة المرمى: عبد الرحمن سمير

الدفاع: أحمد صبيحة، أحمد كالوشا، حازم تمساح، مروان داوود،

الوسط: أحمد العجوز، زياد كمال، على محمود، محمد حتحوت، أوسينو بوديان

الهجوم: يوسف أوبابا

الاحتياطي: رضا السيد "حارس" - رفيق كبو - هشام عادل مهاب سامى - على ايهاب - سيد سعيد - حامد عبدالله اقطای عبدالله - محمد جولدي

تشكيل بتروجت ضد إنبى

حراسة المرمى: عمر صلاح

الدفاع: محمود شديد وبركات حجاج ومحمد علي عكاشة وإسلام عبدالله

خط الوسط: أدهم حامد وسباندي ومصطفى البدري

خط الهجوم: بدر موسى و محمد دودو وجبريل شيكودي

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من عبد الكافي رجب وعمار حمدي وأمادو با ومصطفى الجمل ومحمود مرسي وأحمد ياسين وأحمد حلمي وسيكو سونكو وسمير محمد.