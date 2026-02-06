محافظ الجيزة يتابع أعمال تحويل خط مياه متعارض مع مسار مونوريل 6 أكتوبر بالعجوزة .. صور

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أعمال تنفيذ تحويل مسار خط مياه شرب قطر 800 مم، المتعارض مع مسار مونوريل مدينة 6 أكتوبر، وذلك في المسافة الممتدة من شارع السودان حتى شارع لبنان.

ووجّه محافظ الجيزة رئيس حي العجوزة بالمتابعة الميدانية المستمرة للأعمال، وإزالة أي معوقات قد تعرقل سرعة الانتهاء منها.

كما شدد المحافظ على شركة مياه الشرب بسرعة إنجاز الأعمال في التوقيتات المحددة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتقليل فترة الانقطاع، مع المتابعة الميدانية المستمرة لضمان عودة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة بمناطق الدقي والعجوزة فور الانتهاء من الأعمال.

وتؤكد محافظة الجيزة قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفي حال طلبها يُرجى الاتصال بالخط الساخن 125، وذلك لحين الانتهاء من الأعمال وعودة ضخ المياه للمواطنين.

تابع الأعمال ميدانياً طه عبد الصادق رئيس حي العجوزة وممثلي شركة مياه الشرب والصرف الصحى.