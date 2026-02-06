محافظ الجيزة: دخول 9 مدارس وتوسعات جديدة بإجمالي 317 فصلًا دراسيًا

كشف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عن دخول 9 مدارس إنشاء جديد وتوسعات وإحلال جزئي بالمنظومة التعليمية بالمحافظة الخدمة في الفصل الدراسي الثاني بإجمالي 317 فصلًا دراسيًا وبتكلفة بلغت 264 مليونًا و401 ألف جنية وذلك في إطار خطة الدولة للتوسع في إنشاء المدارس والارتقاء بالعملية التعليمية وتخفيف الكثافات داخل الفصول.

وأوضح محافظ الجيزة أن المشروعات التعليمية الجديدة تتنوع ما بين إنشاء مدارس جديدة وتنفيذ توسعات مصحوبة بأعمال صيانة وأعمال إحلال جزئي بما يسهم في استيعاب الزيادة في أعداد الطلاب وتحسين مستوى الخدمات التعليمية المقدمة لأبناء المحافظة بعدد من المناطق ذات الكثافات المرتفعة.



وأشار المحافظ إلى أن المدارس موزعة على قطاعات إمبابة ومنشأة القناطر والهرم والعياط والعمرانية وتشمل مدرسة المدينة المنورة رسمي لغات ومدرسة خاتم المرسلين الثانوية في حي أمبابة ومدرسة الصفا الابتدائية بذات الكوم ومدرسة الشهيد سمير عبد الباسط عقرب الابتدائية بوردان بمركز منشاة القناطر ومدرسة العلم النافع للتعليم الأساسي بكفر نصار ومدرسة النصر التجارية بكفر نصار ومدرسة الصفا والمروة رسمي لغات بمنطقة كعبيش في حي الهرم ومدرسة ميت القائد الإعدادية بمركز العياط ومدرسة الأقصى للتعليم الأساسي بالكوم الأخضر بحي الطالبية.



مشيرًا إلى أنه تم توجيه هيئة الأبنية التعليمية ومديرية التربية والتعليم بسرعة الانتهاء من أعمال التجهيزات النهائية للمدارس المقرر دخولها الخدمة والتأكد من جاهزيتها الكاملة لاستقبال الطلاب مع الالتزام بكافة الاشتراطات الفنية والتعليمية والانتهاء من توصيل المرافق الأساسية من مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء وفقًا للجداول الزمنية المحددة.



وكلف المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم ورئيس فرع هيئة الأبنية التعليمية بالجيزة ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن بسرعة الانتهاء من باقي مشروعات الإنشاء والتوسعات والصيانات الجارية، والمتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ وعدم السماح بأي معوقات قد تؤثر على دخول المدارس الخدمة في المواعيد المحددة.



ولفت محافظ الجيزة إلى التأكيد على الإدارات التعليمية بضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة للأثاثات المدرسية والاهتمام بالنظافة العامة للفصول ودورات المياه والمدارس وتطبيق لائحة الانضباط المدرسي مع التأكيد على استبدال أي ألواح زجاجية مكسورة داخل الفصول بأخرى بلاستيكية حفاظًا على سلامة الطلاب وعدم تعرضهم لأي إصابات.



ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وهيئة النظافة والتجميل برفع كفاءة أعمال النظافة بمحيط المدارس وعدم السماح بوجود أي مخلفات أو إشغالات مع تنفيذ حملات تمشيط دورية لضمان الحفاظ على المظهر الحضاري بمحيط المنشآت التعليمية.



كما شدد محافظ الجيزة على ضرورة التأكيد على الإدارات التعليمية بتنفيذ الإجراءات الوقائية والصحية الواجب اتباعها داخل المدارس من خلال توعية الطلاب وأولياء الأمور، والتعريف بطرق الوقاية وتنفيذ ندوات توعوية بالاستعانة بأطباء متخصصين وعرض مواد وفيديوهات إرشادية للطلاب، وعقد اجتماعات توعية مع مجالس الآباء والأمناء والمعلمين، بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة وصحية لأبنائنا الطلاب.