محافظة الجيزة تنظم ملتقى توظيفيا موسعا للشباب .. الأحد

أعلنت محافظة الجيزة، عن تنظيم ملتقى توظيفي، يهدف إلى توفير فرص عمل حقيقية ومتنوعة لشباب الخريجين من أبناء المحافظة، وذلك عن طريق جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة، وبالتعاون مع مديرية القوى العاملة.

ويأتي هذا الملتقى بمشاركة واسعة من كبرى الشركات والمؤسسات في مختلف القطاعات، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم الشباب وتحقيق رؤية القيادة السياسية نحو توفير "حياة كريمة" للمواطنين.

تفاصيل ومزايا الملتقى:

حيث يوفر الملتقى وظائف متاحة لكافة المؤهلات (عليا - متوسطة)، مه إمكانية إجراء المقابلات الشخصية مع ممثلي الشركات مباشرة داخل الملتقى.

كما يتم توفير فرص تدريبية لرفع كفاءة الشباب في بعض التخصصات المطلوبة، وذلك يوم الأحد القادم الموافق 8 فبراير 2026، ويبدأ الملتقى في تمام الساعة 10 صباحاً، بأرض المطاحن (بجوار البنك الأهلي) - محطة الطالبية - فيصل.

المستندات المطلوبة:

حيث أهابت إدارة الجهاز بالشباب الراغبين في التقديم إحضار الأوراق التالية:

-نسخة من السيرة الذاتية (CV).

-صورة من بطاقة الرقم القومي.