ضبط خلية تجسس تعمل لصالح إيران داخل إسرائيل

أفادت القناة السابعة الإسرائيلية، مساء اليوم /الخميس/، بضبط خلية تجسس تعمل لصالح المخابرات الإيرانية داخل إسرائيل، وذلك في عملية مشتركة بين جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) والشرطة الإسرائيلية.

وكشفت القناة - نقلا عن السلطات الإسرائيلية - أنه تم، خلال شهر يناير الماضي، اعتقال اثنين من مواطني "إسرائيل" للاشتباه في ارتكابهما مخالفات أمنية خطيرة، بعد ثبوت تواصلهما المستمر مع جهات أجنبية معادية.

وأضافت أن التحقيق المشترك كشف أن المشتبه بهما كانا على اتصال بعناصر من الاستخبارات الإيرانية لعدة أشهر، وقاما خلال تلك الفترة بتنفيذ مهام ذات طابع أمني، مع علمهما الكامل بأنهما يعملان بتوجيه مباشر من مشغّلين إيرانيين.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين تلقيا مقابل أنشطتهما مبالغ مالية جرى تحويلها عبر محافظ رقمية باستخدام العملات المشفرة.

وبعد استكمال التحقيق وتجميع الأدلة، قدم مكتب الادعاء الإسرائيلي في لواء القدس لائحة ادعاء بحق المتهمين أمام محكمة الصلح في القدس. وفرضت المحكمة حظرًا على نشر تفاصيل إضافية تتعلق بالقضية، نظرًا لخطورتها وحساسيتها الأمنية.