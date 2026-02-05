بعد وصول الكيلو لـ250 جنيهًا.. متى تتراجع أسعار البانيه والدواجن؟

تشهد أسعار البانيه والدواجن في مصر موجة ارتفاعات ملحوظة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، في ظل زيادة غير مسبوقة في معدلات الطلب من جانب المواطنين والجمعيات الخيرية، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على أسعار الفراخ ومشتقاتها، وعلى رأسها صدور الدواجن «البانيه»، التي سجلت مستويات قياسية خلال الأيام الماضية.

أسعار الدواجن

وكشف الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن أسعار الدواجن ارتفعت بنحو 25 إلى 30 جنيهًا للكيلو الواحد خلال فترة قصيرة، نتيجة الضغط الكبير على المعروض، موضحًا أن ثقافة التخزين الموسمي قبل شهر رمضان تمثل العامل الأساسي وراء هذه القفزة السعرية المفاجئة.





سعر كيلو الدواجن البيضاء

وأوضح الزيني في تصريحات صحفية، أن سعر كيلو الدواجن البيضاء داخل المزرعة سجل ما بين 87 و90 جنيهًا، بعدما كان يدور حول 65 جنيهًا فقط منذ أيام قليلة، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 100 و105 جنيهات للكيلو، وفقًا لاختلاف المناطق وتكلفة النقل وهوامش التداول.

وأضاف أن أسعار الدواجن الأمهات سجلت نحو 65 جنيهًا للكيلو في المزرعة، لتباع للمستهلك بسعر يقترب من 80 جنيهًا، بينما ارتفعت أسعار الدواجن الساسو «الفراخ الحمراء» لتصل إلى 108 جنيهات في المزرعة، مقابل نحو 120 جنيهًا للمستهلك، بعد أن كانت تباع بأقل من 90 جنيهًا خلال الأسابيع الماضية.

كما شهدت أسعار الفراخ البلدي ارتفاعًا ملحوظًا، حيث وصل سعر الكيلو في المزرعة إلى 130 جنيهًا، ويباع للمستهلك بنحو 140 جنيهًا، في ظل زيادة الإقبال عليها باعتبارها من الأصناف المفضلة لدى قطاع كبير من المواطنين خلال شهر رمضان.



قفزة قوية في أسعار البانيه

وسجلت أسعار صدور الدواجن «البانيه» الارتفاع الأكبر والأكثر إثارة للقلق، حيث قفز سعر الكيلو من 180 جنيهًا إلى 220 جنيهًا في عدد كبير من المحلات، فيما تجاوز السعر هذا المستوى في بعض المناطق ليسجل ما بين 240 و250 جنيهًا للكيلو الواحد، مدفوعًا بزيادة الطلب على الشراء والتخزين، إلى جانب ارتفاع معدلات السحب من قبل الجمعيات الخيرية التي تستعد لتجهيز وجبات الإفطار وموائد الرحمن.

وامتدت موجة الارتفاع إلى باقي أجزاء الدواجن، حيث تراوح سعر الأوراك بين 90 و110 جنيهات للكيلو، بينما سجل سعر كيلو الأجنحة ما بين 70 و80 جنيهًا، في حين وصل سعر زوج الحمام إلى نحو 190 جنيهًا.

أسعار البيض والكتاكيت

وعلى صعيد أسعار البيض، أوضح الزيني أن السوق يشهد حالة من الاستقرار النسبي مقارنة بالدواجن، حيث سجل سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 110 جنيهات جملة، لتباع للمستهلك بسعر يصل إلى 125 جنيهًا، بينما استقر سعر كرتونة البيض الأبيض عند 110 جنيهات جملة، ويباع للمستهلك بنفس السعر تقريبًا.

أما البيض البلدي، فقد بلغ سعر الكرتونة نحو 135 جنيهًا جملة، ليصل إلى المستهلك بسعر يقارب 150 جنيهًا، وسط توقعات بعدم حدوث تحركات سعرية كبيرة خلال الفترة المقبلة.

وفيما يخص أسعار الكتاكيت، تراوح سعر الكتكوت الأبيض «شركات» بين 13 و14 جنيهًا، بينما سجل الكتكوت الساسو نحو 8 جنيهات، والكتكوت البلدي الحر بين 5 و6 جنيهات، وكتكوت الفيومي 9 جنيهات، في حين سجل سعر البط المسكوفي والمولر نحو 25 جنيهًا، والبط البيور 20 جنيهًا.



وأكد نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن أن ما يحدث في الأسواق يُعد ظاهرة موسمية متكررة سنويًا، تُعرف باسم «الموسم الاستهلاكي»، حيث تزيد معدلات الشراء والتخزين قبل شهر رمضان بنسبة تتراوح بين 30% و35%، مشيرًا إلى أن تداخل موسم صيام الإخوة المسيحيين مع الاستعداد لرمضان ساهم في بدء موجة الطلب مبكرًا هذا العام.

وأضاف أن الإنتاج متوافر بكميات كبيرة ولا توجد أزمة نقص حقيقية، موضحًا أن العام الماضي شهد موجة ارتفاع استمرت لأكثر من ستة أشهر، بينما الارتفاع الحالي لم يتجاوز بضعة أسابيع، ما يؤكد أنه مؤقت.

متى تتراجع أسعار البانيه والدواجن؟

وفي ختام تصريحاته، طمأن الدكتور ثروت الزيني المواطنين بأن أسعار الدواجن والبانيه مرشحة للتراجع التدريجي مع بداية شهر رمضان، مؤكدًا أن حدة الشراء والتخزين تنخفض عادة بعد اليوم الأول من الشهر الكريم، ما يؤدي إلى تراجع الضغط على الأسواق وعودة التوازن بين العرض والطلب.

وأوضح أن ضخ كميات إضافية من الإنتاج خلال الأيام المقبلة سيساهم في خفض الأسعار، خاصة أسعار البانيه التي تأثرت بشكل أكبر بعوامل التخزين والمضاربة، متوقعًا أن تظهر الانفراجة السعرية بشكل أوضح بعد الأسبوع الأول من رمضان.

وشدد على أن التزام المواطنين بالشراء وفق الاحتياج الفعلي، إلى جانب تفعيل قانون منع تداول الطيور الحية، يمثلان الحل الأمثل لضبط السوق ومنع تكرار الارتفاعات الحادة، بما يضمن استقرار الأسعار خلال المواسم المقبلة.