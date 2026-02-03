قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الفراخ والبانيه الآن .. الكيلو وصل كام؟

سعر كيلو البانيه اليوم
سعر كيلو البانيه اليوم
رشا عوني

يتابع المواطنون بشكل يومي أسعار الدواجن اليوم وسعر كيلو الفراخ البيضاء، حيث شهدت أسعار الفراخ مؤخرا ارتفاعاً طفيفا في الاسعار مع اقتراب شهر رمضان المبارك 2026 . 

ويستعرض لكم موقع صدى البلد قائمة أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026 في بورصة الدواجن وكذلك الاسعار في الأسواق وللمستهلك.. 

سعر الفراخ البيضاء اليوم

سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء استقرارًا نسبيًا بعد الارتفاع الأخير، حيث بلغ سعر الكيلو في بورصة الدواجن نحو 80 جنيهًا، بعدما كان يسجل 75 جنيهًا في تعاملات سابقة، بزيادة قدرها 5 جنيهات.

أما على مستوى الأسواق ومحال بيع الدواجن للمستهلك النهائي، فيتراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء ما بين 85 و95 جنيهًا

أسعار الفراخ الساسو اليوم

وبالنسبة لأسعار الدواجن الحمراء «الساسو»، فقد تراوح سعر الكيلو في البورصة اليوم الثلاثاء بين 100 و101 جنيه، لتصل للمستهلك في الأسواق بأسعار تتراوح ما بين 110 و125 جنيهًا للكيلو.

سعر الفراخ البلدي اليوم الثلاثاء

سجل سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم الثلاثاء في الأسواق المحلية ما بين 110 و130 جنيهًا، ويختلف السعر من منطقة لأخرى حسب حجم الطلب وجودة المعروض. 

سعر كيلو البانيه اليوم

وعلى صعيد أسعار مشتقات الدواجن، سجل سعر كيلو البانيه اليوم الثلاثاء ما بين 200 و210 جنيهات للكيلو، حسب جودة المنتج والمنطقة.

أسعار البيض اليوم في المزارع

أما أسعار البيض، فقد سجلت كرتونة البيض الأبيض اليوم نحو 120 جنيهًا، فيما بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر 125 جنيهًا، وسجلت كرتونة البيض البلدي حوالي 130 جنيهًا في المزرعة، مع توقعات باستمرار التذبذب خلال الأيام المقبلة.

