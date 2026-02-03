«أكسيوس»: إسرائيل لا تريد شن ضربات أمريكية رمزية ضد إيران

عرضت فضائية “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا، حيث نقلت “أكسيوس” عن مسئولين أمريكيين، أن إسرائيل لا تريد شن ضربات أمريكية رمزية ضد إيران أو القيام بهجوم لا يستحق المخاطرة بالتعرض لرد فعل انتقامي واسع النطاق.

وقالت إن إسرائيل عارضت الضربات الأصغر حجما التي كان ترامب يفكر فيها قبل ثلاثة أسابيع ضد إيران.

وأضافت: “مع نقل حاملة طائرات وأصول أخرى إلى مواقعها، أصبحت الخطط العسكرية قيد المناقشة لضرب إيران أكثر طموحا”.

وتابعت: “نقلنا قوة نارية هائلة إلى المنطقة تحسبا لقرار ترامب بالعمل العسكري ضد إيران،”.

واستطردت: “إرسال ويتكوف وكوشنر لإجراء محادثات مع عراقجي ليس غطاءً لهجوم مفاجئ آخر”.

وأشارت إلى أن المسئولين الأمريكيين يشككون في أن خامنئي مستعد للموافقة على الشروط التي وضعها ترامب لأي اتفاق محتمل.

وقالت: “الجهود بشأن التوصل لاتفاق مع إيران صادقة، إلا أن ترامب قد انحرف عن الدبلوماسية ولجأ إلى الحرب مرة من قبل”.