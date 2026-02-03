قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متصورة من غير دبلة | لقاء الخميسي تفاجئ جمهورها بتصرّف صادم
منتخب مصر مواليد 2009 يهزم النصر للتصدير برباعية
الاتحاد المغربي يقرر استئناف عقوبات الكاف بعد أحداث نهائي أمم إفريقيا
الدوري السعودي يعيد فتح ملف محمد صلاح بقوة .. واتحاد جدة في الصدارة
دعاء الإفطار للصائمين يوم النصف من شعبان.. اغتنم لحظة الإجابة
وزير الصحة: التزام مصري ثابت بتقديم الرعاية الطبية لمصابي وجرحى غزة
مصرع طبيبة في حادث موتوسيكل بالمنوفية.. صديقة للأسرة: حادث مأساوي أطاح بأسرة كاملة وترك قلوبنا مكسورة
المنظمات الأهلية الفلسطينية: جهود مصرية حثيثة لتخفيف معاناة الفلسطينيين
الكرملين ينفي علمه بوقف الهند شراء النفط الروسي
مهمة إنقاذ تاريخية.. مستشفيات سيناء غرف عمليات لاستقبال جرحى غزة
تحول مفاجئ| تحذير عاجل من طقس الساعات المقبلة.. تفاصيل
العلم نور.. عمره 74 عامًا ونجح في الصف الأول الإعدادي بـ بني سويف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

لأول مرة منذ 5 سنوات.. القطاع الخاص يخفض أسعار منتجاته في يناير الماضي

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
علياء فوزى

استمرت وتيرة زيادة النشاط التجاري على مستوى القطاع الخاص المصري غير المنتج للنفط في بداية العام، لتمتد بذلك أطول سلسلة من التوسع شهدها القطاع منذ أواخر عام 2020، إلا أن هذا التوسع جاء وسط انخفاض في معدلات الطلب، حيث بذلت الشركات المزيد من الجهد لتصفية الطلبات المتراكمة. 

وأّّدى ارتفاع فائض الطاقة الإنتاجية إلى خفض أعداد العاملين وتقليص المشتريات، في حين ساهم تباطؤ ضغوط التكاليف في تسجيل أول انخفاض في أسعار المبيعات منذ خمس سنوات ونصف.

وانخفض مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي لمصر إلى 49.8 نقطة في شهر يناير 2026 من  50.2  نقطة في شهر ديسمبر الماضي، ما يشير إلى أن ظروف التشغيل قد تراجعت بشكل طفيف. 

وأشار مؤشر مدراء المشتريات في مصر التابع لـ ستاندرد آند بورز جلوبال (S&P Global)، إلى أن النشاط التجاري ومخزون المشتريات ساهم في رفع مؤشر مدراء المشتريات، ولكن ذلك قوبل بانخفاض الطلبات والتوظيف، وتحسن طفيف في مواعيد التسليم للموردين. 

وأكدت أحدث البيانات أن الشركات غير المنتجة للنفط خفضت أسعار مبيعاتها في شهر يناير 2020، وهو ما يمثل أول انخفاض منذ شهر يوليو 2020.

وتراجعت حدة الضغوط السعرية إذ أفادت الشركات أيضًا بتباطؤ وتيرة ارتفاع نفقاتها التشغيلية، حيث ارتفعت كلا من أسعار المشتريات وتكاليف العمالة بوتيرة أقل بما سجل قبل شهر. 

وأشار بعض أعضاء اللجنة إلى ارتفاع أسعار سلع مثل المعادن والوقود، الا أن المعدل الإجمالي لتضخم أسعار مستلزمات الإنتاج كان أضعف بكثير من متوسط السلسلة.

توقعات مستقبلية 

استمرت الشركات المصرية غير المنتجة للنفط في تبني نظرة حذرة لمستويات النشاط خلال الأشهر الـ12المقبلة، وكانت التوقعات إيجابية بشكل عام، ولكن بمعدل هامشي.

القطاع الخاص المصري أسعار المبيعات النشاط التجاري مؤشر مديري المشتريات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلاب

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات

أسعار الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

أرشيفية

بعد تخطيها الـ 7000جنيه.. رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح مهمة للمواطنين

نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 2 فبراير 2026 كاملة

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 3 فبراير 2026 كاملة

شيكابالا وكهربا

إحنا اخوات وجيران.. رد فعل مفاجئ من كهربا على أزمته مع شيكابالا

المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب

العطيفي لرئيس البرلمان: "إزاي يا ريس تدي الكلمة لنواب الحزب قبلي؟".. وبدوي يرد

استخراج برنت تأمينات

استخراج برنت تأمينات أول مرة.. رابط الاستعلام الفوري

ترشيحاتنا

هواتف أوبو Find X9

باقوى معالج وقوة شحن جبارة | أوبو تغزو الأسواق بهاتف جديد .. إليك اهم مواصفاته

تويوتا

سيارات تويوتا تتعرض للاختراق والسرقة.. كيف تحمي سيارتك؟

مواصفات كاميرا هاتف iQOO 15 Ultra

الأقوى في تاريخ فيفو.. أهم مواصفات هاتف iQOO 15 Ultra قبل إنطلاقه

بالصور

قبل رمضان.. اعرف طريقة تحضير البلح باللبن

قبل رمضان ..اعرف طريقة تحضير البلح باللبن
قبل رمضان ..اعرف طريقة تحضير البلح باللبن
قبل رمضان ..اعرف طريقة تحضير البلح باللبن

حملات مكبرة لإعادة الانضباط للشوارع واستعادة المظهر الحضاري بالشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

بعد حجب لعبة روبلوكس ..دليلك الذكي لتوجيه طفلك لاستخدام الألعاب الإلكترونية دون خوف

بعد حجب لعبة روبلوكس..دليلك الذكي لتوجيه طفلك لاستخدام الألعاب الإلكترونية دون خوف
بعد حجب لعبة روبلوكس..دليلك الذكي لتوجيه طفلك لاستخدام الألعاب الإلكترونية دون خوف
بعد حجب لعبة روبلوكس..دليلك الذكي لتوجيه طفلك لاستخدام الألعاب الإلكترونية دون خوف

أعراض النقرس لا تبدأ بالألم فقط.. علامات صامتة احذري تجاهلها

أعراض النقرس لا تبدأ بالألم فقط.. علامات صامتة احذري تجاهلها
أعراض النقرس لا تبدأ بالألم فقط.. علامات صامتة احذري تجاهلها
أعراض النقرس لا تبدأ بالألم فقط.. علامات صامتة احذري تجاهلها

فيديو

التحقيق مع الفنان محمود حجازي

التحقيق مع الفنان محمود حجازى لاتهامه بالتحرش بسيدة داخل أحد فنادق القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

المزيد