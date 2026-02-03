حملات مكبرة لإعادة الانضباط للشوارع واستعادة المظهر الحضاري بالشرقية

أكد المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية انه تواصل الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة إنتشارها بالشوارع لرفع كافة الإشغالات والتعديات المخالفة ، لتحقيق السيولة المرورية، واستعادة الوجه الحضاري.

وتنفيذاُ لتكليفات محافظ الشرقية بضرورة تحقيق الإنضباط لشوارع المحافظة لما ينعكس على راحة المواطنين في التنقل بسهولة ويسر شنت الأجهزة التنفيذية بحي ثان الزقازيق حملة بقيادة محمد أبو هاشم رئيس الحي و بالإشتراك مع شرطة المرافق وقسم الإشغالات بالحي لإزالة الإشغالات وإعادة الانضباط للشوارع شملت الحملة المرور على منطقة موقف المنصورة و شارع القومية إلى جانب أماكن متفرقة بنطاق الحي، حيث تم رفع الإشغالات المخالفة والتنبيه على أصحاب المحال بالإلتزام بخطوط التنظيم وعدم التعدي على حرم الطريق.

وفي مركز ههيا قامت رئاسة المركز بشن حملة مكبرة بميدان المحطة وشارع سعد زغلول لرفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام، وإعادة الإنضباط للشارع تحت إشراف أيمن هيكل رئيس المركز بما يُساهم فى إعادة المظهر الجمالي والحضاري لشوارع المدينة .

وشهد مركز صان الحجر قيان ممدوح علي أنور بالإشراف على حملة لرفع الإشغالات بشارع القطاع وتم منع الباعة الجائلين من إفترتش الأرصفة بحرم الطريق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ الشرقية إستمرار المتابعة الميدانية على مدار الساعة لفرض هيبة القانون والحفاظ على المظهر الحضاري والسيولة المرورية بالشوارع بمختلف مراكز ومدن المحافظة.