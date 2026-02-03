قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توروب يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة البنك الأهلي في الدوري الممتاز
تعاون مصري - فنلندي قريب في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي
الاتحاد الأوروبي: نعمل على تسهيل حركة المسافرين من وإلى غزة
كجوك يطلع رئيس الوزراء على نتائج الاجتماع مع كبار المستثمرين الأتراك
بتزيد في تغيرات الجو | اعرف طرق علاج الجيوب الأنفية .. أغربها فيتامين شهير
اتصالات النواب : تنسيق مع الأعلى للإعلام لحجب 3 ألعاب إلكترونية مخالفة
جوتيريش : يجب تسهيل المرور السريع وغير المقيد للمساعدات الإنسانية إلى غزة
كريستيانو رونالدو يرحل عن الدوري السعوي .. اعرف السبب
رسميا الآن .. تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه
محامي قاتل صغار المنوفية: المتهم اعترف بوجود علاقة شاذة مع والد الأطفال
بعد تصديق الرئيس .. رشا صالح مديرًا للأكاديمية المصرية للفنون بروما
التموين : إنشاء أركان ثابتة لمعارض أهلا رمضان بفروع السلاسل التجارية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

بعد تصديق الرئيس .. رشا صالح مديرًا للأكاديمية المصرية للفنون بروما

وزير الثقافة
وزير الثقافة
أحمد البهى

عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ترشيح الدكتورة رشا صالح مديرًا للأكاديمية المصرية للفنون بروما، أصدر الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، قرارًا بتعيين الدكتورة رشا صالح مديرًا للأكاديمية لمدة عام.

وعقب صدور القرار، التقى وزير الثقافة بالدكتورة رشا صالح، حيث ناقش اللقاء أبرز التوجيهات وتكليفات العمل الخاصة بخطة عمل الأكاديمية خلال الفترة المقبلة، وضرورة البدء الفوري في عقد شراكات مع المؤسسات والاتحادات الدولية والمراكز الثقافية المتخصصة، لتعزيز الحضور الثقافي والفني المصري دوليًا، والعمل على التعاون مع المؤسسات التعليمية والكليات الفنية لتبني المواهب وموفدي جوائز الإبداع، وإقامة برامج تبادلية ومعارض فنية في مجالات الفنون التشكيلية والبصرية والعروض المسرحية والآداب والترجمة من العربية وإلى اللغات المختلفة، إلى جانب التعاون المكثف مع مختلف قطاعات الوزارة، بما يسهم في استعادة دور الأكاديمية كمنصة مصرية ومنارة للفنون.

وأكد وزير الثقافة أن الأكاديمية المصرية للفنون بروما تُعد إحدى أهم أذرع القوة الناعمة المصرية في الخارج، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تكثيف الفعاليات الفنية والثقافية التي تعكس ثراء وتنوع الإبداع المصري، وتعزز من حضور مصر الثقافي دوليًا.

وأوضح الوزير أن خطة العمل خلال المرحلة المقبلة ترتكز على تطوير المحتوى الفني والثقافي المقدم، والانفتاح على التيارات الفنية المعاصرة، وتفعيل الشراكات مع المؤسسات الثقافية والفنية الإيطالية والدولية، بما يسهم في تعزيز الحضور الثقافي المصري بالخارج.

كما أشار إلى أهمية توسيع مجالات التعاون مع المؤسسات الثقافية والفنية الإيطالية والأوروبية، بما يدعم الحوار الثقافي ويُعمّق التبادل الإبداعي بين مصر ومحيطها الدولي.

ووجّه وزير الثقافة الشكر للدكتورة رانيا يحيى على ما بذلته من جهد خلال فترة توليها إدارة الأكاديمية، وخاصة فترة تسيير الأعمال

ومن جانبها، أعربت الدكتورة رشا صالح عن اعتزازها بثقة وزير الثقافة، مؤكدة أن الأكاديمية المصرية للفنون بروما تمثل منبرًا مهمًا لتعريف العالم بالإبداع المصري في مختلف مجالاته.

كما أكدت أن برنامجها يرتكز على دعم الفنانين المصريين، وإتاحة مساحات للتبادل الثقافي والحوار الإبداعي، بما يرسخ دور الأكاديمية كجسر للتواصل الحضاري بين مصر وأوروبا.

ويُذكر أن الدكتورة رشا صالح شغلت منصب مدير المركز القومي للترجمة في أغسطس 2025، وهي أستاذ الأدب المقارن والنقد الأدبي بقسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة حلوان.

وحصلت على درجة الدكتوراه من جامعة السوربون – باريس، وشغلت عددًا من المناصب، من بينها: مدير مركز اللغات للأغراض المتخصصة بجامعة حلوان، ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ثم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

كما تولت رئاسة تحرير سلسلة «الأدب العالمي للطفل والناشئة» الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، وهي عضو بهيئة تحرير مجلة «فصول»، وعضو بلجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة.

ولها عدد من الأبحاث والمشاركات النقدية، بالإضافة إلى ترجمات، من بينها: «وجبة المساء»، و«خليل مطران.. سيرة ومسيرة» من الفرنسية إلى العربية، و«جيفارا القارة السوداء: قصة للأطفال» من العربية إلى الفرنسية.

