فتح: إسرائيل مسؤولة عن إغلاق معبر رفح.. ومصر لم توقف الحركة أبدا

أكد زيد تيم، أمين سر حركة فتح في هولندا، أن إسرائيل هي المسؤولة عن إغلاق معبر رفح على الجانب الفلسطيني، مشددا على أن الجانب المصري لم يغلق المعبر أبدا.

وقال تيم في مداخلة تلفزيونية، إن الأدلة على ذلك تظهر من خلال دخول بعض المساعدات المحدودة إلى قطاع غزة من المعبر باتجاه مصر، مؤكداً أن الاحتلال الإسرائيلي عمد بشكل متعمد إلى خنق القطاع الذي يسيطر على نحو 60% من أراضيه.

وأشار إلى أن فتح المعبر جاء نتيجة إصرار الدول العربية، خصوصاً مصر والأردن والسعودية وقطر، بالإضافة إلى صمود الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن اليوم شهد مرور نحو 100 شخص ذهاباً وإياباً، بواقع 50 شخصاً في كل اتجاه، مؤكداً أن الهدف من فتح المعبر هو منع تهجير الفلسطينيين وضمان حقهم في البقاء على أرضهم، فضلاً عن تسهيل علاج المصابين.