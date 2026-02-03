قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير التعليم: ترقبوا طرح النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2026
أخبار العالم

فتح: إسرائيل مسؤولة عن إغلاق معبر رفح.. ومصر لم توقف الحركة أبدا

القسم الخارجي

أكد زيد تيم، أمين سر حركة فتح في هولندا، أن إسرائيل هي المسؤولة عن إغلاق معبر رفح على الجانب الفلسطيني، مشددا على أن الجانب المصري لم يغلق المعبر أبدا.

وقال تيم في مداخلة تلفزيونية، إن الأدلة على ذلك تظهر من خلال دخول بعض المساعدات المحدودة إلى قطاع غزة من المعبر باتجاه مصر، مؤكداً أن الاحتلال الإسرائيلي عمد بشكل متعمد إلى خنق القطاع الذي يسيطر على نحو 60% من أراضيه.

وأشار إلى أن فتح المعبر جاء نتيجة إصرار الدول العربية، خصوصاً مصر والأردن والسعودية وقطر، بالإضافة إلى صمود الشعب الفلسطيني. 

وأضاف أن اليوم شهد مرور نحو 100 شخص ذهاباً وإياباً، بواقع 50 شخصاً في كل اتجاه، مؤكداً أن الهدف من فتح المعبر هو منع تهجير الفلسطينيين وضمان حقهم في البقاء على أرضهم، فضلاً عن تسهيل علاج المصابين.

زيد تيم أمين سر حركة فتح في هولندا إسرائيل إغلاق معبر رفح قطاع غزة مصر

ترند بذور الشيا.. خبراء يحذرون من مخاطر تحدي تيك توك الجديد

طرق تخزين عصائر رمضان بطريقة صحية.. خطوات بسيطة

هل لصقات الظهر آمنة؟.. أوقات استخدامها وفوائدها

قبل رمضان.. اعرف طريقة تحضير البلح باللبن

