تكليف زايد والقصاص مشرفين لمنطقتي شرق وغرب كفر الشيخ للزراعة الآلية

أصدر الدكتور أحمد عزت خاطر، رئيس قطاع الزراعة الآلية بمركز البحوث الزراعية، اليوم، القرار رقم 56 لسنة 2026م، بتكليف المهندس مسعود إبراهيم حسن زايد، للعمل مشرفًا عامًا لمنطقة شرق كفر الشيخ للزراعة الآلية ومقرها محطة بيلا.

كما أصدر رئيس قطاع الزراعة الآلية بمركز البحوث الزراعية، اليوم، قرارًا رقم 57 لسنة 2026م، بتكليف المهندس عادل عبد الفتاح عبد العزيز القصاص، للعمل مشرفًا عامًا لمنطقة غرب كفر الشيخ للزراعة الآلية.

جدير بالذكر أن المهندس مسعود زايد والمهندس عادل القصاص من القيادات المشهود لها بالكفاءة الإدارية والفنية.