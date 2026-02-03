قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لأول مرة في مصر | جلد طبيعي لعلاج حالات الحروق .. تفاصيل مهمة

أعلنت هبة السويدي، مؤسسة ورئيسة مجلس أمناء مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، نجاح المستشفى في استيراد جلد طبيعي مخصّص لعلاج حالات الحروق، كأول مشفى في مصر تنجح في ذلك.

استيراد جلد طبيعي 

وكتبت هبه السويدي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"إبراهيم اول مریض حروق نسبة حروقه ٧٥% و بعمل جراحة زرع جلد طبيعي...
و بعد معاناة شهرين في العناية المركزة و بعدها عزل في الرعاية المتوسطة خرج بالف حمد و احتفلنا بسلامته
فرحتنا بشفاؤه وانقاذ حياته مالهاش حدود
انه يعيش ده كان حلم لا يمكن يتحقق لولا زراعة الجلد الطبيعي....
الف حمد يارب انك جعلتنا سبب ومن أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا).

وكانت قد كشفت هبة السويدي مؤسسة جمعية أهل مصر لعلاج ضحايا الحروق، تفاصيل بداية عمل المؤسسة في علاج الحروق.

وقالت هبة السويدي في حوارها مع الإعلامي محمود سعد في برنامج " باب الخلق" المذاع على قناة " النهار "، :" بدأنا في علاج أمراض القلب والعيون ".

وتابعت هبة السويدي:" بدأنا نستقبل الحالات التي نجت من الحروق لتقديم البرامج العلاجية لها ثم بدأت ادرس ملف إصابات الحروق وكيفية تقديم الخدمات الطبية الملائمة لهم ".

وأكمل هبة السويدي:" نتابع كافة تفاصيل الحالة المصابة بالحروق ودرجتها ونقدم الخدمات الطبية لهم".

ولفتت هبة السويدي :"  دايما بوجه الشكر للأطباء والتمريض على أنهم يحافظون على الاحترافية في تقديم الخدمات  الطبية للمصابين بحروق بالإضافة على الحفاظ على إنسانيتهم ".

وتابعت هبة السويدي:" الحروق من الممكن ان تصل للأوعية الدموية والاعصاب وليس مجرد الجلد فقط".

واكمل هبة السويدي:" حصلنا على موافقة من رئيس الوزراء على استيراد الجلد من الخارج من أشخاص حديثي الوفاة لاستخدام الجلد في علاج حالات الحروق"، مضيفة:" أي مريض حروق لديه نسبة حروق اعلى من 40 % لابد ان يستخدم جلد لهم أخر".

