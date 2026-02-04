«تشكيل مُثير للدهشة».. إعلامي: الصفقات الجديدة لا تعكس شخصية الأهلي أمام البنك |فيديو

أشاد الإعلامي محمد طارق أضا، بالمستوى الذي قدمه فريق البنك الأهلي أمام الأهلي بالمباراة التي جرت مساء أمس بالدوري الممتاز.



وأعرب “أضا”، خلال تقديمه برنامج "الماتش" على قناة صدى البلد، عن استغرابه من أداء فريق الأهلي في مباراته أمام البنك الأهلي، حيث فقد الفريق الأحمر نقطتين ثمينتين ضد منافس يتمتع بالقدرة على اللعب أمام الفرق الكبيرة.

وأوضح “طارق” أن التشكيل الذي اعتمده الجهاز الفني للأهلي أثار اندهاش الجماهير، خاصةً في ظل السيطرة السلبية التي عانى منها الفريق في الشوط الأول، حيث لم يتمكن الأهلي من الوصول إلى مرمى البنك الأهلي.. مُشيرًا إلى أن عدم تمركز اللاعبين بشكل واضح في المُقدمة كان له تأثير سلبي على أداء الفريق، مما منح البنك الأهلي فرصًا أكبر لاستغلال ذلك.

وأكد “أضا”، أن المباراة أظهرت الحاجة الملحة للأهلي لإعادة تقييم أدائه خاصة أن الصفقات الجديدة جميعها من أندية منتصف الجدول ولن تقدّم الإضافة المنتظرة مُشدّدًا: "الصفقات الجديدة مش شخصية الأهلي".

