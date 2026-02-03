قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نادي الزهور يشارك مع الهلال الأحمر في تجهيز كراتين قوافل الإغاثة لغزة

ياسمين تيسير

شارك مجلس إدارة نادي الزهور برئاسة المستشار محمد الدمرداش وعدد من أعضاء النادي في تجهيز كراتين قوافل الإغاثة "زاد العِزّة" ضمن التعاون المشترك بين نادي الزهور والهلال الأحمر المصري لدعم أهلنا في غزة.

تأتي هذه المشاركة تأكيدًا لدور نادي الزهور المجتمعي وواجبه الإنساني في مساندة الأشقاء الفلسطينيين، ودعمًا للجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية والهلال الأحمر في إيصال المساعدات الإغاثية لمستحقيها “معًا… من مصر إلى غزة”

وخلال زيارة وفد نادي الزهور للهلال الأحمر،  قدّم مسؤولو الهلال الأحمر شرحًا تفصيليًا حول الدور المحوري الذي يقوم به في إدارة الأزمات، واستقبال البلاغات، وتنسيق جهود الإغاثة لخدمة المجتمع ودعم الأشقاء في غزة.

وساهم جميع الحضور في تعبئة الكراتين التي سيتم ارسالها الى غزة وسط أجواء اتسمت بالتعاون والحب رغم مشقة العمل وسط سعادة غامرة من جميع الحضور.

وكان نادي الزهور قد وقّع بروتوكول تعاون مع الهلال الأحمر المصري، وذلك في إطار دعم منظومة السلامة وتعزيز مجالات الإسعافات الأولية والتعاون المجتمعي داخل المنشآت الرياضية.

 ويعد هذا البروتوكول تأكيدًا على حرص مجلس إدارة نادي الزهور على تطوير أوجه التعاون مع الجهات الوطنية المتخصصة، بما يسهم في رفع مستوى الأمان والجاهزية داخل النادي وخدمة الأعضاء واللاعبين.

ويتضمن البروتوكول عدة محاور منها: تنظيم دورات تدريبية في الإسعافات الأولية للموظفين والعاملين بجميع قطاعات النادي، إلى جانب عقد ندوات تثقيفية عن الإسعافات الأولية لأعضاء النادي، وكذا توسعة مجالات التعاون بتشجيع أعضاء وشباب النادي على الإسهام الفاعل بالتطوع في أنشطة الهلال الأحمر وترتيب تواجد دائم لمتطوعي الهلال الأحمر المدربين في مقر النادي وفرعه.

