كشف استخباراتي إسرائيلي.. نتنياهو يُطلع «ويتكوف» على معلومات حسّاسة بشأن إيران

كشفت وسائل إعلام عبرية، تفاصيل الاجتماع الذي جمع المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورؤساء المؤسسة الدفاعية بدولة الاحتلال، استعدادًا للمُحادثات المُقرّر انطلاقها يوم الجمعة في إسطنبول بين واشنطن وطهران.

وأوضحت صحيفة "واي نت" العبرية، أن اللقاء بين ويتكوف ونتنياهو وقادة جيش الاحتلال الإسرائيلي استغرق ساعات حيث عرضوا على المبعوث الأمريكي الخطوط الحمراء الإسرائيلية.

وأضافت "واي نت" أن المسئولين الإسرائيليين أخبروا “ويتكوف” بأن إيران أثبتت مرارًا وتكرارًا أنها لا يمكن الوثوق بها"، إلى جانب إطلاع ويتكوف على معلومات استخباراتية حول البرامج النووية والصاروخية الإيرانية، الذي وعد قائلاً: "لسنا ساذجين، وسنلتزم بالشروط".

قال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي الليلة الماضية إن المفاوضات جارية مع إيران: "إنهم يريدون القيام بشيء ما، وسنرى ما سيحدث. لقد أتيحت لهم فرصة للقيام بشيء ما ولم تنجح، لذلك قمنا بعملية "مطرقة منتصف الليل."