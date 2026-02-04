طاقم تحكيم مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية بالدوري

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية، والمقرّر إقامتها مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره كهرباء الإسماعيلية، في إطار لقاءات الجولة الـ17 من عمر مسابقة الدوري، في مواجهة يسعى خلالها الفريق الأبيض لمواصلة تحسين موقعه بجدول الترتيب.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 25 نقطة من 13 مباراة، بعدما حقق الفوز في 7 مواجهات، وتعادل في 4 مباريات، وتلقى الهزيمة مرتين.

في المقابل، يتواجد فريق كهرباء الإسماعيلية في المركز العشرين وقبل الأخير برصيد 11 نقطة، جمعها من 15 مباراة، حيث حقق 3 انتصارات، وتعادل في مباراتين، وخسر 10 مواجهات.

طاقم تحكيم مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية