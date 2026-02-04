خبير تحكيم يؤكد: الأهلي حُرم من ضربة جزاء حاسمة أمام البنك

أكد الإعلامي إبراهيم المنيسي وجود ضربة جزاء للنادي الأهلي لم يتم احتسابها خلال مواجهة البنك الأهلي في الدوري.

وكتب المنيسي عبر حسابه على فيسبوك: "اثنان من خبراء التحكيم أكدا أنها ضربة جزاء للأهلي. أرسلتها لعضو في لجنة الحكام، قالوا: بكرة نشوفها في اللجنة ونتناقش مع أوسكار. الغريب أن كل مباريات الأهلي مع البنك الأهلي تحديدًا تشهد دائمًا جدلًا تحكيميًا وقرارات ضد الأهلي غالبًا. تفتكروا ليه؟ وهل هي صدفة يعني؟"

وشهدت الدقيقة 81 من عمر المباراة التحام بين لاعب بتروجيت مع مروان عثمان لاعب النادي الأهلي، وطالب لاعبي المارد الأحمر احتساب ضربة جزاء، قبل قرار محمود ناجي باستكمال اللعب.

وتعادل الأهلي مع البنك الأهلي بهدف لمثله من مباراة الفريقين، في المباراة التي احتضنها استاد القاهرة الدولي امس الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة في بطولة الدوري الممتاز.

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثالث، ليفقد نقطتين ثمينتين في سباق الصدارة، بينما وصل رصيد البنك الأهلي إلى 21 نقطة مستقراً في المركز التاسع.