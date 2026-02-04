200 ألف دولار تفصل أحمد عبدالقادر عن الكرمة العراقي.. وشرط الأهلي يحسم الصفقة

كشف الإعلامي خالد الغندور تطورات عقد أحمد عبد القادر، لاعب النادي الأهلي، مع نادي الكرمة العراقي.

وكتب "الغندور" عبر حسابه على فيسبوك: “كرمة العراقي في طريقه لإنهاء صفقة انتقال احمد عبد القادر مقابل 200 ألف دولار واللاعب رفض تمديد العقد سنة كمان والأهلي اشترط وضع بند في العقد بعدم عودة اللاعب لأي ناد في مصر قبل عرضه علي الأهلي أو كتابة شرط جزائي في حالة عودته قبل سنتين”.

من جانب آخر، ‏⁧‫قال مصدر مطلع داخل النادي الأهلي إن إدارة القلعة الحمراء أخطرت أحمد عبدالقادر برفض عرض نادي الكرامة العراقي والرحيل عن صفوف الشياطين الحمر.

وتابع: النادي العراقي كانت لديه رغبة قوية في شراء أحمد عبد القادر الست شهور المتبقية له من عقده ويرحل في نهاية الموسم أو يرحل علي سبيل الإعارة بنية البيع.

وواصل: أحمد عبدالقادر نجم المارد الأحمر أبدي رفضًا على تجديد عقده مع النادي الأهلي ويرغب في خوض تجربة احترافية جديدة.