إيلاب تحصل على علامة الجودة " بكل فخر صنع في مصر"

تنفيذاً للمحاور الأساسية لإستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية التي تهدف لتعميق التصنيع المحلى وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات البترولية ، تعلن الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطى (إيلاب) احدي شركات قطاع البترول المصري عن حصولها على علامة الجودة "بكل فخر صنع في مصر " من مركز تحديث الصناعة ،تقديرا لدورها في دعم الصناعة المصرية و الالتزام بمعايير الجودة العالمية .

يأتي هذا الإنجاز تتويجا لمسيرة إيلاب في تحقيق التكامل بين الجودة الصناعية و الاستدامة البيئية ، ويعتبر حصول الشركة على علامة الجودة شهادة وطنية تؤكد أن منتجات الشركة تصنع داخل جمهورية مصر العربية بأيد مصرية وخبرات وطنية ووفق أعلى معايير الأداء الصناعي والتقنيات الحديثة .

وأكدت الشركة أن علامة الجودة "بكل فخر صنع في مصر " سيتم اعتمادها على *شهادات مواصفة منتج اللاب ( المستخدم كخامة أساسية لإنتاج المنظفات الصناعية ) الخاصة بالتصدير* لتكون رمزا للجودة المصرية وسفيرا لمصر بالخارج وكذلك على عبوات المنتج بالسوق المحلى بما يعزز الثقة في الصناعة الوطنية ويؤكد قدرتها على المنافسة بالأسواق العالمية .