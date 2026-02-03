قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متى يجب تجديد نية الصيام في رمضان؟.. أمينة الإفتاء تجيب
الشعبة: الهبوط العنيف في الذهب كان هدفه القضاء على المضاربين بالعالم
تذبذب قوي في أسعار الذهب .. مفاجأة في ثمن عيار 21 الآن
شعبة الذهب: الذهب لم يسترد عافيته ولكنه في مرحلة ثبات
مبيعات قياسية.. حصاد جناح الأزهر في ختام الدورة الـ57 من معرض الكتاب
نفذها 4 أشخاص.. تفاصيل عملية اغتيال سيف الإسلام القذافي في حديقة منزله
محامي شيرين عبد الوهاب يصدر تحذيرا شديد اللهجة .. تفاصيل
دواء رخيص لمرضى السكري قد يحمي من العمى.. دراسة تكشف
رمضان على الأبواب.. الإفتاء تحدد 5 أمور يجب تجنبها ومن مفسدات الصيام
الإغاثة الطبية في غزة تشيد بجهود مصر في فتح معبر رفح في الاتجاهين
فيديو سلوك غريب لأجانب في دهب يربك السوشيال ميديا.. هل مخدرات أم تمثيل؟ خبير قانوني يوضح
مش على السوشيال ميديا| طلب عاجل من أحمد موسى للنواب بسبب الاستجواب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

إيلاب تحصل على علامة الجودة "بكل فخر صنع في مصر"

إيلاب تحصل على علامة الجودة " بكل فخر صنع في مصر"
إيلاب تحصل على علامة الجودة " بكل فخر صنع في مصر"
أمل مجدى

تنفيذاً للمحاور الأساسية لإستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية التي تهدف لتعميق التصنيع المحلى وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات البترولية ، تعلن الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطى (إيلاب) احدي شركات قطاع البترول المصري عن حصولها على علامة الجودة  "بكل فخر صنع في مصر " من مركز تحديث الصناعة ،تقديرا لدورها في دعم الصناعة المصرية و الالتزام بمعايير الجودة العالمية .

يأتي هذا الإنجاز تتويجا لمسيرة إيلاب في تحقيق التكامل بين الجودة الصناعية و الاستدامة البيئية ، ويعتبر حصول الشركة على علامة الجودة شهادة وطنية تؤكد أن منتجات الشركة تصنع داخل جمهورية مصر العربية بأيد مصرية وخبرات وطنية ووفق أعلى معايير الأداء الصناعي والتقنيات الحديثة .

وأكدت الشركة أن علامة الجودة "بكل فخر صنع في مصر " سيتم اعتمادها على *شهادات مواصفة  منتج  اللاب ( المستخدم كخامة أساسية لإنتاج المنظفات الصناعية ) الخاصة بالتصدير*  لتكون رمزا للجودة المصرية وسفيرا لمصر بالخارج وكذلك على عبوات المنتج  بالسوق المحلى بما يعزز الثقة في الصناعة الوطنية ويؤكد قدرتها على المنافسة بالأسواق العالمية .

البترول وزارة البترول وزير البترول النفط التعدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلاب

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات

أرشيفية

بعد تخطيها الـ 7000جنيه.. رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح مهمة للمواطنين

الفنان محمود حجازي

الكاميرات تفجر مفاجأة بقضية محمود حجازي.. والفنان: اتحرشت بيا

مجلس الوزراء

مصادر لـ صدى البلد: بدء مشاورات التعديل الوزاري.. ولم يتم إبلاغ المستبعدين من الحكومة

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 2 فبراير 2026 كاملة

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 3 فبراير 2026 كاملة

نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

النائب علاء عبد النبي

حقيقة طلب برلماني بفرض 30 جنيها رسومًا على فواتير الكهرباء لمواجهة الكلاب الضالة

امام عاشور

باريس سان جيرمان يطلب التعاقد مع إمام عاشور.. ما القصة؟

ترشيحاتنا

خفض انبعاثات الكربون بشكل ملحوظ

دراسة : زراعة الأشجار بشكل استراتيجي تساهم في خفض انبعاثات الكربون

نقابة الأطباء

في اليوم العالمي للطبيبات .. نماذج مصرية مضيئة صنعت تاريخ الطب

حسين الزناتى

الخميس.. مجلة علاء الدين تدشن حواراً وطنياً لتوعية النشء بمخاطر الإعلام الرقمي

بالصور

للمدخنين قبل رمضان .. إزاى تتخلص من متاعب الصيام | عادات اعملها بدري

التدخين
التدخين
التدخين

دواء رخيص لمرضى السكري قد يحمي من العمى.. دراسة تكشف

دور دواء «الميتفورمين» في إبطاء فقدان البصر مع التقدم في العمر
دور دواء «الميتفورمين» في إبطاء فقدان البصر مع التقدم في العمر
دور دواء «الميتفورمين» في إبطاء فقدان البصر مع التقدم في العمر

ترند بذور الشيا.. خبراء يحذرون من مخاطر تحدي تيك توك الجديد

لماذا تُعد بذور الشيا خطيرة عند تناولها بهذه الطريقة؟
لماذا تُعد بذور الشيا خطيرة عند تناولها بهذه الطريقة؟
لماذا تُعد بذور الشيا خطيرة عند تناولها بهذه الطريقة؟

طرق تخزين عصائر رمضان بطريقة صحية.. خطوات بسيطة

طريقة تخزين العصائر لشهر رمضان
طريقة تخزين العصائر لشهر رمضان
طريقة تخزين العصائر لشهر رمضان

فيديو

التحقيق مع الفنان محمود حجازي

التحقيق مع الفنان محمود حجازى لاتهامه بالتحرش بسيدة داخل أحد فنادق القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

المزيد