قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دليل جديد على الحياة في كوكب المريخ .. ماذا وجدت ناسا؟
الشيخ سليمان : تحويل القبلة في شعبان جبر خاطر للنبي
تعديل وزاري أم حكومة جديدة .. بكري: ملاحظات على عدد من الوزراء
بعد مقتل نجل القذافي .. محامي سيف الإسلام يدخل في نوبة بكاء على الهواء
التموين تكشف حقيقة تصريحات الوزير عن السودانيين المقيمين بمصر
مافيش طوابير .. الشهادة الإلكترونية للمخالفات المرورية بديل الورقي
النائب العام الليبي يفتح تحقيقا بعد مقتل سيف الإسلام القذافي قرب الزنتان
ما حكم التهنئة بقول رمضان مبارك؟.. أمين الإفتاء يجيب
تفاصيل أقساط شقق سكن لكل المصريين 7 .. اعرف هتدفع كام؟
تريزيجيه يحرز هدف التعادل للأهلي في شباك البنك بتسديدة رائعة
متى يجب تجديد نية الصيام في رمضان؟.. أمينة الإفتاء تجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

حملات مكثفة لضبط الشارع بالشروق وغلق وتشميع المحلات غير المرخصة .. صور

جانب من الحملة
جانب من الحملة
آية الجارحي

قام نائب رئيس جهاز الشروق  للتنمية، يرافقه مدير إدارة التنمية،ومدير إدارة الاحياء ومدير إدارة الأمن بحضور  القوه الامنية بقياده العقيد محمد نبيل رئيس شرطه التعمير بتنفيذ حملة موسعة شملت عددًا من المناطق الحيوية بالمدينة.

جاء ذلك في إطار توجيهات  المهندس محمد أحمد زكريا، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بضرورة فرض الانضباط والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، ومنع التعديات واستخدام الممرات العامة بغير المخصص لها، وفتح جميع الممرات أمام المواطنين.

أسفرت الحملة عن:
▪️ غلق وتشميع المحلات غير المرخصة بمول سلمان بمنطقة الـ 100 متر.
▪️ تنفيذ قرار غلق وتشميع القطعة رقم (22) بالمجاورة الرابعة – المنطقة التاسعة (عمارات).
▪️ التحفظ على بمب يعمل بدون تصريح، وتم تسليمه إلى إدارة الأمن، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة والتوجه به إلى الجهاز.
◾التحفظ على سياره نقل بدون تصريح 
▪️ تنفيذ حملة لرفع الإشغالات بسوق جنة وإعادة الانضباط للمنطقة.
▪️ تنفيذ قرار غلق وتشميع القطعة رقم (1) بالمجاورة الثانية – المنطقة السابعة (عمارات)، لمخالفتها بتحويل البدروم من سكني إلى نشاط تجاري بالمخالفة للقانون.

وأكد رئيس الجهاز أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة شاملة تهدف إلى ضبط الشارع، ومنع التعدي على الممرات العامة، والحفاظ على حقوق السكان، مشددًا على التحفظ على جميع المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين دون تهاون.

كما شدد  على إدارة الأمن وإدارات الأحياء بضرورة المرور الدوري والمستمر، والمتابعة الدقيقة لكافة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتعامل الفوري مع أي مخالفات للحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة الشروق.
 

الشروق المخالفات المخالفين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلاب

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات

أرشيفية

بعد تخطيها الـ 7000جنيه.. رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح مهمة للمواطنين

مجلس الوزراء

مصادر لـ صدى البلد: بدء مشاورات التعديل الوزاري.. ولم يتم إبلاغ المستبعدين من الحكومة

الفنان محمود حجازي

الكاميرات تفجر مفاجأة بقضية محمود حجازي.. والفنان: اتحرشت بيا

النائب علاء عبد النبي

حقيقة طلب برلماني بفرض 30 جنيها رسومًا على فواتير الكهرباء لمواجهة الكلاب الضالة

مشغولات ذهبية

تذبذب قوي في أسعار الذهب .. مفاجأة في ثمن عيار 21 الآن

المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب

العطيفي لرئيس البرلمان: "إزاي يا ريس تدي الكلمة لنواب الحزب قبلي؟".. وبدوي يرد

مجلس النواب

الحكومة تسحب مشروع قانون المرور من «النواب» لتقديم نسخة جديدة متكاملة

ترشيحاتنا

خفض انبعاثات الكربون بشكل ملحوظ

دراسة : زراعة الأشجار بشكل استراتيجي تساهم في خفض انبعاثات الكربون

نقابة الأطباء

في اليوم العالمي للطبيبات .. نماذج مصرية مضيئة صنعت تاريخ الطب

حسين الزناتى

الخميس.. مجلة علاء الدين تدشن حواراً وطنياً لتوعية النشء بمخاطر الإعلام الرقمي

بالصور

نوع من الصوصات الشهير ينقص الوزن ويقي من أمراض القلب.. تجنب الإفراط منها

هل الصلصات الحارة خيار صحي؟
هل الصلصات الحارة خيار صحي؟
هل الصلصات الحارة خيار صحي؟

للمدخنين قبل رمضان .. إزاى تتخلص من متاعب الصيام | عادات اعملها بدري

التدخين
التدخين
التدخين

دواء رخيص لمرضى السكري قد يحمي من العمى.. دراسة تكشف

دور دواء «الميتفورمين» في إبطاء فقدان البصر مع التقدم في العمر
دور دواء «الميتفورمين» في إبطاء فقدان البصر مع التقدم في العمر
دور دواء «الميتفورمين» في إبطاء فقدان البصر مع التقدم في العمر

ترند بذور الشيا.. خبراء يحذرون من مخاطر تحدي تيك توك الجديد

لماذا تُعد بذور الشيا خطيرة عند تناولها بهذه الطريقة؟
لماذا تُعد بذور الشيا خطيرة عند تناولها بهذه الطريقة؟
لماذا تُعد بذور الشيا خطيرة عند تناولها بهذه الطريقة؟

فيديو

التحقيق مع الفنان محمود حجازي

التحقيق مع الفنان محمود حجازى لاتهامه بالتحرش بسيدة داخل أحد فنادق القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

المزيد