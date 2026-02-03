حملات مكثفة لضبط الشارع بالشروق وغلق وتشميع المحلات غير المرخصة .. صور

قام نائب رئيس جهاز الشروق للتنمية، يرافقه مدير إدارة التنمية،ومدير إدارة الاحياء ومدير إدارة الأمن بحضور القوه الامنية بقياده العقيد محمد نبيل رئيس شرطه التعمير بتنفيذ حملة موسعة شملت عددًا من المناطق الحيوية بالمدينة.

جاء ذلك في إطار توجيهات المهندس محمد أحمد زكريا، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بضرورة فرض الانضباط والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، ومنع التعديات واستخدام الممرات العامة بغير المخصص لها، وفتح جميع الممرات أمام المواطنين.

أسفرت الحملة عن:

▪️ غلق وتشميع المحلات غير المرخصة بمول سلمان بمنطقة الـ 100 متر.

▪️ تنفيذ قرار غلق وتشميع القطعة رقم (22) بالمجاورة الرابعة – المنطقة التاسعة (عمارات).

▪️ التحفظ على بمب يعمل بدون تصريح، وتم تسليمه إلى إدارة الأمن، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة والتوجه به إلى الجهاز.

◾التحفظ على سياره نقل بدون تصريح

▪️ تنفيذ حملة لرفع الإشغالات بسوق جنة وإعادة الانضباط للمنطقة.

▪️ تنفيذ قرار غلق وتشميع القطعة رقم (1) بالمجاورة الثانية – المنطقة السابعة (عمارات)، لمخالفتها بتحويل البدروم من سكني إلى نشاط تجاري بالمخالفة للقانون.

وأكد رئيس الجهاز أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة شاملة تهدف إلى ضبط الشارع، ومنع التعدي على الممرات العامة، والحفاظ على حقوق السكان، مشددًا على التحفظ على جميع المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين دون تهاون.

كما شدد على إدارة الأمن وإدارات الأحياء بضرورة المرور الدوري والمستمر، والمتابعة الدقيقة لكافة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتعامل الفوري مع أي مخالفات للحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة الشروق.

