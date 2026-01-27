تنفيذ قرار سحب ..جهاز الشروق يسترد أرض بالمنطقة الترفيهية بمدينة الشروق

قام المهندس محمد متولي صابر، رئيس جهاز مدينة الشروق، بتنفيذ قرار السحب رقم (1 ) لسنة 2026، والمتضمن سحب ووضع يد الجهاز على قطعة أرض بمساحة 27 فدانًا، كائنة بالمنطقة الترفيهية شمال مدينة الشروق (الحديقة الإقليمية).

في إطار تنفيذ قرارات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والحفاظ على حقوق الدولة، وتنفيذ أحكام القانون.

جاء ذلك برفقته المهندس رمضان عبدالصمد، نائب رئيس الجهاز، ومدير إدارة الأحياء ورئيس لجنه السحب والمشرف العام على إدارة الأمن ومدير إدارة الأمن، وبمشاركة القوة الأمنية بقيادة العقيد محمد نبيل، رئيس شرطة التعمير، والعقيد محمود شاكر، من شرطة التعمير، وذلك لتأمين تنفيذ القرار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي تنفيذ القرار في ضوء مخالفة الشروط والضوابط التعاقدية، وعدم سداد المستحقات المالية وعدم الالتزام بالنشاط المخصص للأرض، بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة للتصرف في أراضي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

قد أسفرت الحملة عن وضع يد الجهاز على الأرض، ووضع اللافتات الدالة على تبعيتها لجهاز مدينة الشروق وتأمين الموقع بالكامل، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللاحقة طبقًا للقانون.

أكد المهندس محمد متولي صابر أن جهاز مدينة الشروق مستمر في تنفيذ قرارات السحب والإزالة بكل حزم ودون تهاون، حفاظًا على أملاك الدولة، ومنع أي تعديات أو استغلال غير قانوني، مشددًا على أن الجهاز يعمل وفق خطة واضحة لتحقيق الانضباط العمراني والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

أشار رئيس الجهاز إلى أن الحفاظ على أراضي الدولة يمثل أحد الركائز الأساسية للتنمية العمرانية المخططة، وضمان توجيه الأراضي للغرض المخصص لها بما يحقق الصالح العام.

