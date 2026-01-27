نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس جميع محافظات مصر ..تفاصيل عاجلة

نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع محافظات مصر .. ينتظرها جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي 2026 بفارغ الصبر الآن ويبحثون عنها على جميع محركات البحث على الانترنت .

نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع محافظات مصر ، سيتم إعلانها رسميا بمجرد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات في الكنترولات ، وذلك بشكل مجاني بدون أي رسوم يتم تحصيلها من الطلاب .

نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع محافظات مصر .. الدرجات والمجموع الكلي

اللغة العربية : 40 درجة لكل ترم

اللغة الإنجليزية : 30 درجة لكل ترم

الرياضيات : 30 درجة لكل ترم

الدراسات الاجتماعية : 20 درجة لكل ترم

العلوم : 20 درجة لكل ترم

المجموع الكلي : 140 درجة لكل ترم

نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع محافظات مصر .. المؤشرات مطمئنة

وأعلنت مديريات مديرية التربية والتعليم ، أن المؤشرات الأولية لـ نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع محافظات مصر ، تعكس ارتفاعًا ملحوظًا في نسب النجاح مقارنة بالأعوام السابقة.

وأكدت مديريات التربية والتعليم ، أن أعمال التصحيح في الكنترولات تُجرى وفق أعلى معايير الدقة والالتزام استعدادا لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع محافظات مصر قريباً ، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ومراعاة مصلحة الطلاب، مشددة على أن النزاهة والعدالة تمثلان الأساس الرئيسي في جميع مراحل رصد الدرجات.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع محافظات مصر

من المقرر أن يتم إعلان رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع محافظات مصر برقم الجلوس 2026 ، في بيان رسمي صادر عن كل مديرية من مديريات التربية والتعليم بعد اعتمادها رسميا من المحافظ

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي

يمكن لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي 2026 وأولياء أمورهم ترقب تفعيل رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي من خلال الضغط على https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/PreparatoryCertificate

حيث يتاح للطلاب الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 محافظة القاهرة بعد اعتمادها رسميا من خلال الخطوات التالية :

ادخل على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي

اكتب رقم الجلوس بشكل صحيح

اضغط على عرض النتيجة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 محافظة الجيزة على بوابة التعليم الأساسي

يمكن لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي 2026 وأولياء أمورهم ترقب تفعيل رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 محافظة الجيزة على بوابة التعليم الأساسي من خلال الضغط على https://www.gizaedu.net/Results/Preparatory

حيث يتاح للطلاب الإستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 محافظة الجيزة بعد اعتمادها رسميا من خلال الخطوات التالية :

ادخل على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 محافظة الجيزة على بوابة التعليم الأساسي

اكتب رقم الجلوس بشكل صحيح

اضغط على عرض النتيجة

نتيجة الشهادة الإت عدادية برقم الجلوس 2026 محافظة المنوفية

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة المنوفية استمرار أعمال تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول.

وقالت مديرية التربية والتعليم في محافظة المنوفية أنه بعد انتهاء عمليه التصحيح سيتم عملية التدقيق ورصد الدرجات بعد ذلك، مؤكد أنه من المتوقع أن تنتهي أعمال التصحيح نهاية الأسبوع الجاري.

وأكد مصدر مسئول أنه سيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بدايه الأسبوع المقبل ، وتابع أن نسب النجاح مرتفعة في مواد الشهادة الإعدادية وسيتم اعتماد النتيجة من اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية فور الانتهاء من أعمال رصد الدرجات.

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 البحر الاحمر

أعلنت فايزة أحمد، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، أن المؤشرات الأولية لـ نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 للعام الدراسي الحالي تعكس ارتفاعًا ملحوظًا في نسب النجاح مقارنة بالأعوام السابقة.

وأكدت مدير المديرية أن أعمال التصحيح تُجرى وفق أعلى معايير الدقة والالتزام، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ومراعاة مصلحة الطلاب، مشددة على أن النزاهة والعدالة تمثلان الأساس الرئيسي في جميع مراحل رصد الدرجات.

وفي رسالة وجهتها إلى أعضاء كنترول الشهادة الإعدادية، قالت فايزة أحمد:

«انظروا إلى ورقة إجابة الطالب كأنها ورقة ابنكم، فخلف كل ورقة حلم وأسرة تنتظر النجاح، والنزاهة والعدالة في التصحيح هما عهدنا أمام الله وأمام المجتمع».