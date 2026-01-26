قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ المنوفية يحيل واقعتي تزوير وتلاعب في محررات رسمية للنيابة العامة

مروة فاضل

أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية واقعتي تزوير وتلاعب  في محررات رسمية إلي النيابة العامة لإعمال شئونها ، جاء ذلك بناءَ علي مذكرات الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام ، الوحدات المحلية لمراكز ومدن شبين الكوم وتلا .

اتضح من خلال الفحص وجود شبهة تزوير في مستندات ترخيص بناء لمواطن من ناحية تلا وذلك بإضافة دور جديد بالمبني بمعرفة المواطن المذكور علي خلاف المثبت بالرخصة  للحصول علي مركز قانوني بدون وجه حق وتمكينه من استكمال أعمال  البناء بالمخالفة للقانون .

وفي واقعة أخرى تبين وجود شبهة تزوير في أصل خطاب وارد من أحد الجهات الرسمية يخص مواطن من ناحية بخاتي التابعة لمركز ومدينة شبين الكوم لمحاولة استخدامه وإرفاقه ضمن مستندات ملف التصالح الخاص به بهدف تغيير الحقيقة وتضليل لجنة التظلمات وإكسابه حق غير مشروع .

وأكد محافظ المنوفية حرصه على مكافحة أوجه الفساد والتصدي بكل حزم للمخالفين ، مشيرا إلى أنه لن  يتم التهاون مع من يعبثون بمحررات رسمية بقصد إدخال الغش والتدليس ومحاولة تحقيق الاستفادة منها بطرق غير شرعية .

