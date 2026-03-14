شلالات طبيعية..أمطار الخير تتساقط على أرض التجلي بسانت كاترين

شهدت مدينة سانت كاترين، المعروفة بـ«أرض التجلي»، صباح اليوم سقوط أمطار متوسطة، أضفت مزيدًا من الجمال على طبيعتها الخلابة، وسط فرحة كبيرة بين الأهالي الذين ينتظرون مثل هذه الأمطار كل عام.

وانهمرت مياه الأمطار من أعالي الجبال في مشهد بديع، حيث تحولت إلى شلالات طبيعية تسير عبر مجاري السيول، لتغذي البحيرات الطبيعية وتسهم في ملء الخزان الجوفي بالمنطقة.

واستقبل سكان سانت كاترين سقوط الأمطار بفرحة واضحة، وخرج العديد منهم لالتقاط الصور وتوثيق لحظات تساقطها من فوق الجبال، في مشهد يعكس جمال الطبيعة الفريد في المدينة الجبلية.

وقال رمضان الجبالي، حامل مفتاح سانت كاترين، إن هذه «أمطار الخير» التي تهطل في شهر رمضان أضفت أجواءً مميزة على المدينة، مشيرًا إلى أن الأمطار استمرت لعدة ساعات وشملت مختلف أنحاء أرض التجلي.

ومن جانبه، أوضح صالح عوض، الدليل البدوي ومصور الطبيعة، أن الأجواء كانت رائعة، خاصة مع تساقط الأمطار التي بدت كأنها شلالات مياه تنحدر من الجبال، لتشكل لوحة طبيعية ساحرة.

بدوره أكد مبروك الغمريني، رئيس المدينة، أن سقوط الأمطار يسهم في تغذية الخزان الجوفي، ويسعد به الأهالي، كما يدعم التنوع البيولوجي داخل محمية سانت كاترين. وأضاف أنه تم المرور على جميع مخرات وأعمدة الإنارة، مع رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لزيادة كميات الأمطار خلال الساعات المقبلة.