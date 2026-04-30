قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أزمة في جيش الاحتلال.. اعتقال ضابط كبير بتهمة تهريب البضائع لقطاع غزة
الوزراء يوضح حقيقة وجود أزمة في الأسمدة الزراعية للموسم الصيفي
تقنية اتصالات بجامعة المنصورة: منافسات قوية بين 65 فريقا في مسابقة الروبوتات بكلية الهندسة
جيش الاحتلال يزعم القضاء على 5 من عناصر حزب الله بجنوب لبنان
بسبب تعرضه لوعكة صحية.. شاب يؤدي مناسك العمرة للفنان سامي عبد الحليم
وداعًا دكتور عمر الفاروق.. رحيل أحد كبار علماء فن العمارة الإسلامية
رقم 15.. قائمة قضايا تسببت في إيقاف الفيفا قيد الزمالك
6-1 ذكرى سيئة لـ الزمالك في مايو قبل قمة الأهلي بالدوري المصري
قرارات مهمة لمجلس جامعة القاهرة بشأن الامتحانات والتعاون التنموي وخدمة المجتمع | صور
مجلس الوزراء يوضح حقيقة وجود أزمة في الأسمدة الزراعية للموسم الصيفي
اختلال عجلة القيادة.. إصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بطريق قنا سفاجا
19 ألف وحدة سكنية..تفاصيل طرح كراسة شروط «سكن لكل المصريين» 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

إحباط تهريب سوائل طلاء مجوهرات و6 هواتف آيفون بمطار الإسكندرية.. والتعويضات تتخطى 2.1 مليون جنيه

نورهان خفاجي

تمكن رجال الجمارك بمطار الإسكندرية الدولي برئاسة جمال طه مدير عام جمارك الموانئ الجوية من ضبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل والهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية ومحاليل لتلميع وطلاء المجوهرات والمعادن الثمينة، وذلك بالمخالفة لقانون 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وقانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وغيرها من القوانين واللوائح المنظمة لذلك.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الشارقة على رحلة طيران العربية للطيران اشتبه جورج شاكر وأحمد جمال الدين رئيسا الوردية، في الراكب ش.م.م الذى بسؤاله عما إذا كان بحوزته أي شيء يجب الإفصاح عنه أو محظور استيراده أو يتطلب أي موافقات استيرادية أو رقابية أو يستحق عنه سداد ضرائب جمركية أو غيرها من الضرائب والرسوم، أجاب بوجود اجهزة مقوي شبكة نت ومستحضرات تجميل.

وتم تمرير أمتعته على جهاز الفحص بالأشعة بمعرفة محمد علي حنيش رئيس قسم الفحص بالأشعة وكمال عبدالحافظ رئيس قسم الفحص بالأشعة ة إسلام قباري  مدير إدارة الفحص بالأشعة فأفادو بالاشتباه ٢ حقيبة تلاحظ وجود بهما أجسام غريبة وكثافات مختلفة.

بالعرض على ماهر عبدالغني مدير إدارة الجمرك قرر تشكيل لجنة من أحمد سلمان رئيس قسم الوديعة ونورهان لطفي و أميرة محمود  مأمورى الحركة لتفتيش أمتعة الراكب بحضور صالح حميدة رئيس قسم مكافحة التهرب الجمركي ومحمد كمال رئيس قسم الأمن الجمركي ، وكذا تفتيش الراكب ذاتيًا بمعرفة محمد كمال رئيس قسم الأمن الجمركي ، فتبين وجود جيب خفي أسفل حقائب الراكب بداخله 10 عبوات بلاستيكية صغيرة بداخلها سائل مدون عليها RHODUNA سعة 100 مللي (سائل خاص بطلاء المجوهرات والمعادن الثمينة) ، وكذا وجود عدد 133 عبوة مستحضرات تجميل متنوعة وعدد 18 أسطوانة بلايستيشن عدد 1 ساعة هواوي وعدد 3 أجهزة Matter Zigbee Hub، وعدد 8 أجهزة Nano Station بالإضافة إلى هاتف محمول ماركة iPhone 17 Pro Max داخل حقائبه.

وبتفتيش الراكب ذاتيًا تبين وجود عدد 6 هواتف محمولة ماركة iPhone بدون علب أو لوازم.

وقدرت التعويضات المستحقة بـ 2 مليون و151 ألف جنيه، وقرر جمال طه مدير عام جمارك الموانئ الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 4 لسنة 2026.
وتم تحريز المضبوطات بمعرفة أحمد سلمان رئيس قسم الوديعة أميرة محمود مأمور الحركة، وإيداع الحرز بمخزن الوديعة.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات أحمد أموي روبين رئيس مصلحة الجمارك والدكتور سامي رمضان و أحمد العسقلاني نائبي رئيس المصلحة، بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

الجمارك مطار الإسكندرية جمارك الموانئ الجوية محاولة تهريب الهواتف المحمولة المجوهرات والمعادن الثمينة

