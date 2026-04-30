الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رئيس هيئة التأمينات يرد على أزمة السيستم.. ويؤكد: صرف المعاشات في موعدها

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ماجدة بدوى

أكدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سعفان، رئيس اللجنة، حرصها على دعم أصحاب المعاشات وجميع المؤمن عليهم، وتضع مطالبهم وحماية حقوقهم على رأس أولوياتها.

وقال الدكتور محمد سعفان، رئيس اللجنة، إنه في ضوء ذلك حرصت اللجنة على عقد لقاء اليوم الأربعاء مع اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، لمتابعة بعض الموضوعات والقضايا المتعلقة بأصحاب المعاشات، ومنها مشكلة السيستم التي أثارت جدلاً خلال الأيام الماضية.

من جانبه، استعرض اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، للجنة القوى العاملة، الجهود الكبيرة التي بذلتها الهيئة منذ تاريخ العمل بقانون المعاشات الحديد في اول 2020، والتحديات التي واجهت منظومة التأمينات وخطة الميكنة وتطبيق التحول الرقمي.

وتابع: "وضعنا خطة للتحول الرقمي وفقا لأحدث التقنيات العالمية، وتفاوضنا مع شركات عالمية، منذ شهر أكتوبر 2021، وبدأنا رحلة العمل ودمجنا قواعد البيانات الخاصة بصندوقي التأمينات الاجتماعية ، وأعددنا قاعدة بيانات مركزية واحدة  يمكن ربطها بجميع جهات الدولة،  لتقليل المستندات المطلوبة من المواطن حيث كان 60% من نظام التأمينات ومساحة المقرات ورق وأرشيف، وعملنا خطة تطوير شاملة لمنظومة التأمينات".

وأكد أنه تم البدء في اطلاق منظومة التحول الرقمي للهيئة يوم ٢٠٢٦/٢/٢٤  واستمرت عملية نقل البيانات من الانظمة القديمة الى النظام الجديد حتى ٢٠٦٨/٣/٢٨ وتم التشغيل الفعلي للمنظومة من اليوم التالي مباشرة لافتا الى انه تم وضع خطة للتعامل مع اي متغيرات قد تصاحب عملية اطلاق المنظومة الجديدة.

كما أكد على صرف معاشات شهر مايو في موعدها وبالنسبة لحالات المعاش الحديدة سيتم ربط معاشاتهم تباعا حيث فقد تم الانتهاء من تسوية معاشات اول مجموعة وارسال مستحقاتهم على جهات الصرف المختلفة مع ارسال رسائل نصية لهم والاعتذار عن التأخير الخارج عن الإرادة، مشددا على أن الأزمة في طريقها للانتهاء وشدد على أن أعمال الهيئة ستصبح مميكنة بالكامل.

وفيما يتعلق بالزيادة السنوية للمعاشات، أكد أنه وفقا للمادة 35 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
تزاد المعاشات في اول يوليو من كل عام وتتحدد نسبة زيادة المعاشات بنسبة لا تقل عن معدل التضخم ولا تزيد عن 15%

وفي نهاية الاجتماع، أكد الدكتور محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الحرص على المتابعة مع هيئة التأمينات بشكل دائم لكل الأمور المتعلقة بقضايا التأمينات والمعاشات، مشيراً إلى أهمية تلبية احتياجات أصحاب المعاشات وتحسين أوضاعهم.

