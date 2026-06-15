قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الـ 48 ساعة القادمين فاصلة.. تعرف على آخر تطورات الحالة الصحية لمحمد مرزبان
مزاعم تسريب امتحان مادة الصرف لطلاب القسم العلمي بالثانوية الأزهرية
وزير الخارجية الإيرانى: نقدر مصر وقيادتها على جهودها خلال المفاوضات
الأرصاد تحذر: مصر تتعرض لموجة من الرمال والأتربة خلال الساعات القادمة
مليار جنيه لماسبيرو.. إشادة عمالية بدعم الحكومة للإعلام الوطني
الإحتلال يتحدى ترامب.. كاتس: أوافق نتنياهو على بقائنا في لبنان وسوريا وغزة
استشهاد فلسطينية في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة
موقف مي عمر من مشاركتها فى مسلسل محمد رمضان في 2027
القبض على "الورور" أشهر تاجر مخدرات بالقليوبية
بالأسماء.. الصحة: غلق 27 منشأة طبية غير مرخصة وضبط مخالفات انتحال صفة الممارسة الطبية
الشراء الموحد: توطين صناعة الدواء ساهم في توفير 2 مليار جنيه خلال عام
وسط صرخات وبكاء.. تشييع 6 من جثامين ضحايا حادث ترعة المريوطية لمثواهم الأخير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف تعقد 654 مجلسَ فقهٍ بالمديريات الحدودية بعنوان: «الحوار الأسري وأثره في بناء الشخصية»

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

أطلقت وزارة الأوقاف عدد (٦٥٤) مجلسَ فقهٍ بالمديريات الحدودية تحت عنوان: «الحوار الأسري وأثره في بناء الشخصية»، من ضمنها عدد (٢٦) مجلس للواعظات، وذلك في إطار الجهود الدعوية والعلمية والتثقيفية التي تبذلها الوزارة، وتنفيذًا لمحاور خطتها الدعوية الهادفة إلى الاستمرار في مواجهة الإرهاب والتطرف، ومحاربة جميع صور التطرف الفكري، ومواجهة التطرف اللاديني المتمثل في تراجع القيم والأخلاق، والعمل على استعادة وبناء الشخصية المصرية الوطنية من منطلق ديني صحيح، إلى جانب الإسهام في صناعة الحضارة من خلال تعزيز الوعي بقيمة العلم والاكتشاف والإبداع، وترسيخ الشغف بالمعرفة لدى مختلف فئات المجتمع.

وقد عُقِدت هذه المجالس يوم السبت الموافق ١٣ من يونيو ٢٠٢٦م، عقب صلاة العشاء، بمديريات: مطروح، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، والوادي الجديد، فيما تُعقد بمديريتي السويس وشمال سيناء يوم الثلاثاء الموافق ١٦ من يونيو ٢٠٢٦م.

أهمية الحوار الأسرى 

وتتناول المجالس أهمية الحوار الأسري بوصفه أحد أهم ركائز الاستقرار الأسري والمجتمعي، ودوره في بناء شخصية الأبناء بناءً سويًّا ومتوازنًا، قائمًا على الاحترام المتبادل، والتفاهم، وحسن الاستماع؛ بما يسهم في تنشئة جيل واعٍ قادر على تحمّل المسئولية، ومواجهة التحديات الفكرية والسلوكية المختلفة.

وتؤكد وزارة الأوقاف استمرارها في توظيف مختلف الأنشطة الدعوية والعلمية والتثقيفية؛ لنشر الفكر الوسطي المستنير، وترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية، وتعزيز التماسك الأسري والمجتمعي، بما يحقق أهداف الجمهورية الجديدة في بناء الإنسان المصري.

الأوقاف الحوار الأسري بناء الشخصية أهمية الحوار الأسرى وزارة الاوقاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

قناة مجانية تنقل مواجهة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026

القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم

بدون اشتراك.. القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم 2026

الزمالك

تحذير وشكوى.. تطورات جديدة في أزمة رخصة الزمالك

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026

الدواجن

هبوط أسعار الفراخ البيضاء والأمهات.. والبانيه يسجل مفاجأة للمستهلكين

البحث عن الضحايا

6 ماتوا.. ننشر أسماء ضحايا سقوط سيارة في ترعة المريوطية

لحظة انتشال السيارة

بدل الفرح تحولت لكفن.. تفاصيل مأساوية بحادث سقوط سيارة بترعة المريوطية

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 15 يونيو.. عيار 21 بكام؟

ترشيحاتنا

مسلسل ممكن

مسلسل ممكن الحلقة 13.. صدمة ملك ومحاولات تقرب زياد ونور

الإعلامية مي العيدان

تعرض الإعلامية الكويتية مي العيدان لوعكة صحية..تفاصيل

مي العيدان

بعد تعرضها لوعكة صحية .. مي العيدان: عايزة أصرخ من الألم

بالصور

طريقة عمل الجمبرى الفاهيتا

الطريقه عمل الجمبرى الفاهيتا..
الطريقه عمل الجمبرى الفاهيتا..
الطريقه عمل الجمبرى الفاهيتا..

عملاء BMW أمام الرصاص والقنابل في تجربة أحدث سياراتها

سعر BMW 7 Series Protection
سعر BMW 7 Series Protection
سعر BMW 7 Series Protection

جمال وأنوثة.. رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة جريئة

رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة جريئة
رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة جريئة
رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة جريئة

فيديو

عصير القصب

بعد ضبط مادة ضارة.. التموين توجه 5 نصائح مهمة لمستهلكي عصير القصب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين مخاوف العقل وحقائق الواقع.. كيف يصنع القلق سيناريوهات لا تحدث؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهروب من الأبوة

المزيد