واتساب سيتوقف نهائياً عن هذه الأجهزة.. هل جهازك بينها ؟

قررت ميتا المشغلة لمنصة التراسل الفوري المجانية الأشهر في العالم واتسآب، إيقاف دعمه نهائيًا عن أجهزة أندرويد العاملة بنظام 6.0 أو الأقدم منه بحلول 8 سبتمبر 2026.

وبحسب موقع “جي إس إم آرينا” التقني، سيتوقف الدعم أيضاً على هواتف أنرويد القديمة العاملة بنظامي أندرويد 5.0 و5.1.

بررت “واتساب” قرارها بأنه لأسباب أمنية وأخرى متعلقة بالأداء، ولعدم الوقوع في فخ فقد البيانات، بينما الأجهزة الحديثة سيمكنها عمل نسخ بيانات احتياطية عبر الإصدارات الأاحدث من واتسآب.

وبحلول 8 سبتمبر 2026، لن يصبح واتسآب متاحاص على الأجهزة العاملة بنظام أندرويد أقل من أندرويد 6.0 (مارشميلو).

وللتمكن أيضاً من مجاراة أنظمة التشفير الحديثة، ولتجنب أي خلل قد يحدث بفعل عدم التأمين الكافي للمنصة على الإصدارات القديمة منها.

وطالبت واتسآب من مستخدميها بعمل نسخ احتياطية لبياناتهم قبل توقف الدعم، عبر جوجل درايف لحماية الرسائل وملفات الوسائط، أو حتى نقل البيانات بالطريقة اليدوية إلى الأجهزة الجديدة.

طريقة معرفة استعداد جهازك لأحدث نسخة من واتسآب

1- اذهب إلى "حول الهاتف" أو "معلومات البرنامج" من الإعدادات. 2- لو كان جهازك يعمل بداية من نظام أندرويد 6.0 فما أحدث، سيعمل.