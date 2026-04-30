طريقة عمل خبز الحبوب الصحي الطازج

قدمت الشيف حبيبة عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل خبز الحبوب الصحى الطازج.

خبز الحبوب الصحي الطازج

المكونات:

-3 كوب دقيق قمح كامل

- 1 كوب شوفان

- 2 ملعقة كبيرة بذور كتان

- 2 ملعقة كبيرة بذور شيا

-2 ملعقة كبيرة بذور قرع

- 1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

- 1 ملعقة كبيرة عسل

- 1 ملعقة صغيرة ملح

- 2 كوب ماء دافئ

- 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

الطريقة:

1. في بولة كبيرة، نخلط الدقيق والشوفان وبذور الكتان والشيا والملح.

2. نضيف الخميرة والعسل والماء الدافئ وزيت الزيتون، ثم نعجن جيدًا حتى نحصل على عجينة متماسكة وطرية.

3. نغطي العجينة ونتركها تختمر لمدة ساعة تقريبًا حتى يتضاعف حجمها.

4. نشكل العجينة على هيئة رغيف ونضع فوقها بذور القرع والشوفان للزينة.

5. توضع في قالب خبز مدهون قليلًا بالزيت، وتترك 20 دقيقة إضافية.

6. تُخبز في فرن ساخن على 180 درجة لمدة 35–40 دقيقة حتى تأخذ لونًا ذهبيًا جميلًا.

7. نتركها تبرد ثم تُقطع وتُقدم