قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخزانة الأمريكية: الولايات المتحدة صادرت أصولًا بقيمة 500 مليون دولار مرتبطة بإيران
هل هناك شر محض أو أن الخير دائمًا نجده في كل شيء؟.. علي جمعة يوضح
هل توجد مشكلة فى البطيخ المتواجد بالأسواق؟.. متحدث الزراعة يحسم الجدل
يحد من المشاكل الأسرية.. متحدث الوزراء يكشف تفاصيل قانون الأسرة الجديد
سعر الذهب في مصر اليوم 30 أبريل 2026.. استقرار رغم التراجع العالمي
رويترز: الولايات المتحدة تقترح تشكيل تحالف جديد لإعادة حركة السفن عبر مضيق هرمز
شهامة وكرم المصريين.. طبيب يرفض تقاضي أجر عملية جراحية بعد علمه أن المريض من غزة
الاحتلال: حجم "أسطول الصمود" دفعنا إلى السيطرة عليه بعيدًا عن سواحل غزة
إصابة 8 أشخاص في انحراف أتوبيس بطريق القصير – مرسى علم
بلومبرج: طلب أمريكي لصاروخ فرط صوتي يثير تساؤلات حول التصعيد مع إيران
كيفية ختم الصلوات بالأذكار الصحيحة.. أفضل أذكار بعد الصلاة كما وردت في السنة
عمرو عثمان: تخريج 100 متعافٍ جديد من مركز العزيمة بأسوان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

طريقة عمل خبز الحبوب الصحي الطازج

طريقة عمل خبز الحبوب الصحى الطازج
طريقة عمل خبز الحبوب الصحى الطازج
رنا عصمت

قدمت الشيف حبيبة عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل خبز الحبوب الصحى الطازج.

 

 

خبز الحبوب الصحي الطازج 

المكونات:

-3 كوب دقيق قمح كامل

- 1 كوب شوفان

- 2 ملعقة كبيرة بذور كتان

- 2 ملعقة كبيرة بذور شيا

-2 ملعقة كبيرة بذور قرع

- 1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

- 1 ملعقة كبيرة عسل

- 1 ملعقة صغيرة ملح

- 2 كوب ماء دافئ

- 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

الطريقة:

1. في بولة كبيرة، نخلط الدقيق والشوفان وبذور الكتان والشيا والملح.

2. نضيف الخميرة والعسل والماء الدافئ وزيت الزيتون، ثم نعجن جيدًا حتى نحصل على عجينة متماسكة وطرية.

3. نغطي العجينة ونتركها تختمر لمدة ساعة تقريبًا حتى يتضاعف حجمها.

4. نشكل العجينة على هيئة رغيف ونضع فوقها بذور القرع والشوفان للزينة.

5. توضع في قالب خبز مدهون قليلًا بالزيت، وتترك 20 دقيقة إضافية.

6. تُخبز في فرن ساخن على 180 درجة لمدة 35–40 دقيقة حتى تأخذ لونًا ذهبيًا جميلًا.

7. نتركها تبرد ثم تُقطع وتُقدم

