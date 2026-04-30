الاحتلال: حجم "أسطول الصمود" دفعنا إلى السيطرة عليه بعيدًا عن سواحل غزة

تتواصل تطورات عملية السيطرة على ما يُعرف بـ«أسطول الصمود» في البحر المتوسط، وسط متابعة إقليمية ودولية حثيثة، بعد إعلان الجانب الإسرائيلي تنفيذ العملية بعيدًا عن سواحل قطاع غزة، في خطوة قال إنها جاءت بسبب “ضخامة حجم الأسطول”.

وبحسب وسائل الاعلام الدولية، فإن العملية لا تزال مستمرة حتى الآن، دون تسجيل حوادث عنف أو تطورات غير اعتيادية، وفق الرواية الإسرائيلية التي أكدت أن الإجراءات تمت في إطار السيطرة البحرية دون تصعيد مباشر.

وفي السياق ذاته، أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن قرار تنفيذ العملية في عرض البحر، وليس قرب سواحل غزة، يعود إلى اعتبارات ميدانية تتعلق بحجم الأسطول وتعدد القوارب المشاركة فيه، ما استدعى – بحسب التقديرات – تحركًا مبكرًا للسيطرة عليه قبل وصوله إلى نطاق أكثر حساسية.

في المقابل، أعلن منظمو «أسطول الصمود» أن معظم القوارب تعرضت لعمليات تشويش في البحر المتوسط، ما أدى إلى اضطراب الاتصالات وتعطيل بعض أنظمة الملاحة، وهو ما يثير تساؤلات حول طبيعة الإجراءات التقنية المستخدمة خلال العملية، ومدى تأثيرها على سلامة الطواقم.

تعكس المعطيات المتاحة حتى الآن تباينًا في الروايات بين الجانب الإسرائيلي ومنظمي الأسطول، حيث تؤكد إسرائيل أن العملية جرت دون عنف، فيما يسلط المشاركون الضوء على تعرضهم لإجراءات وصفوها بأنها أعاقت حركتهم في البحر.

ويرى مراقبون أن هذا التباين يعكس حساسية الحدث، خاصة في ظل ارتباطه بقطاع غزة، وما يحمله من أبعاد إنسانية وسياسية، قد تمتد تداعياتها إلى مستويات أوسع على الساحتين الإقليمية والدولية.

من شأن استمرار هذه التطورات أن يثير ردود فعل دولية، خصوصًا إذا ما ظهرت معطيات جديدة بشأن ظروف السيطرة على الأسطول أو أوضاع المشاركين فيه. كما قد يعيد الحدث تسليط الضوء على ملف الممرات البحرية المرتبطة بغزة، والتحديات المرتبطة بحرية الحركة في المنطقة.