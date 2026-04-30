طهران تهدد بعمل عسكري غير مسبوق رداً على احتجاز أمريكا لسفنها

نقلت وسائل إعلام إيرانية عن مصدر أمني أن إيران تدرس تنفيذ “عمل عسكري غير مسبوق” في حال استمرار الولايات المتحدة في احتجاز السفن المرتبطة بها.

وبحسب ما أفادت به قناة برس تي في الإيرانية، فإن المصدر الأمني الإيراني حذر من أن استمرار ما وصفه بـ“احتجاز السفن الإيرانية” من قبل الولايات المتحدة قد يدفع طهران إلى الرد بخيارات عسكرية غير تقليدية، في إشارة إلى احتمال توسيع نطاق المواجهة خارج الإطار البحري التقليدي.

وأوضح المصدر، وفقًا للتقرير، أن الإجراءات الأمريكية المتواصلة ضد السفن المرتبطة بإيران تمثل – من وجهة نظر طهران – “تصعيدًا مباشرًا” يهدد حرية الملاحة ويستهدف المصالح الاقتصادية الإيرانية، ما قد يستدعي ردًا “غير مسبوق في طبيعته وحجمه”.

تأتي هذه التصريحات في ظل توتر متزايد في الممرات البحرية المرتبطة بحركة النفط والتجارة الدولية، حيث تتبادل الأطراف اتهامات تتعلق بفرض قيود أو اعتراض سفن تجارية، وهو ما ينعكس على استقرار أسواق الطاقة ويزيد من حالة عدم اليقين في المنطقة.

ويرى مراقبون أن التصعيد اللفظي الأخير يعكس مرحلة حساسة من “حرب الضغط المتبادل”، التي تجمع بين الأدوات الاقتصادية والإجراءات البحرية والرسائل العسكرية غير المباشرة.

يحذر خبراء من أن أي انتقال من مستوى التهديدات إلى التنفيذ قد يفتح الباب أمام مواجهة أوسع نطاقًا، خصوصًا في ظل تشابك المصالح الدولية في الممرات البحرية الاستراتيجية، وارتباط الملف الإيراني بعدة ملفات إقليمية أخرى.