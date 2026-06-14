برلماني: تطوير الطريق الدولي الساحلي خطوة استراتيجية لدعم التنمية وربط الموانئ المصرية

أشاد النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، بالجولة التفقدية التي أجراها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدولي الساحلي، مؤكدًا أن المشروع يُعد أحد أهم مشروعات البنية التحتية التي تنفذها الدولة ضمن خطة شاملة تستهدف دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز كفاءة شبكة الطرق.

وأوضح عبد العال، في تصريح صحفي اليوم، أن مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي يمثل محورًا حيويًا في منظومة النقل المصرية، نظرًا لدوره في ربط الموانئ البحرية الممتدة على ساحل البحر المتوسط، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة ودعم الأنشطة الاقتصادية والصناعية في المحافظات التي يمر بها الطريق.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن أعمال التوسعة ورفع الكفاءة وإنشاء طرق خدمة وكباري جديدة تعكس حجم الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية وفق أحدث المواصفات العالمية، بما يحقق أعلى معدلات الأمان المروري ويحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف أن المشروع لا يقتصر على تحسين السيولة المرورية فقط، بل يمثل ركيزة أساسية لدعم خطط التنمية العمرانية، من خلال خدمة المدن الجديدة والمناطق الصناعية، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وتعزيز قدرة الدولة على جذب المزيد من المشروعات الاقتصادية الكبرى.

وأكد نائب الإسكندرية أن المتابعة المستمرة من الحكومة لمعدلات التنفيذ تعكس حرص الدولة على الإسراع في إنجاز المشروعات القومية وفق الجداول الزمنية المحددة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع تطوير شبكة الطرق على رأس أولوياتها باعتبارها أساس التنمية الشاملة.

واختتم الصافي عبد العال حديثه بالتأكيد على أن مشروع الطريق الدولي الساحلي يمثل نقلة نوعية في قطاع النقل والبنية التحتية في مصر، ويسهم في تعزيز مكانة الدولة كمركز إقليمي مهم للتجارة والخدمات اللوجستية.