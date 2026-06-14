طلب إحاطة بشأن حملة الماجستير والدكتوراه أمام "القوى العاملة".. والشريف تطالب بتفعيل قرار 2021

أعلنت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب، إدراج طلب الإحاطة الذي تقدمت به بشأن عدم تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1974 لسنة 2021، ضمن جدول أعمال لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تمهيدًا لمناقشته خلال اجتماعات اللجنة المقررة الأسبوع الجاري.

وقالت الشريف، في تصريحات خاصة، إن لجنة القوى العاملة ستناقش طلب الإحاطة بعد غد الموافق 16 يونيو 2026، لمتابعة موقف تنفيذ القرار الخاص بتشكيل لجنة وزارية لدراسة أوضاع حملة الماجستير والدكتوراه والعمل على الاستفادة من مؤهلاتهم العلمية داخل الجهاز الإداري للدولة.

فتح هذا الملف تحت قبة البرلمان

وأكدت عضو مجلس النواب أن إعادة فتح هذا الملف تحت قبة البرلمان يعكس أهمية الاستفادة من الكفاءات العلمية والخبرات البحثية التي يمتلكها حملة الدراسات العليا، مشيرة إلى أن هذه الطاقات تمثل رصيدًا مهمًا يمكن توظيفه لدعم خطط التطوير والإصلاح الإداري بمختلف مؤسسات الدولة.

وأضافت أن الاستفادة من حملة الماجستير والدكتوراه لا تقتصر على توفير فرص عمل لهم فقط، وإنما تمتد إلى دعم الأداء المؤسسي والاستفادة من خبراتهم العلمية والبحثية في تطوير الخدمات ورفع كفاءة العمل داخل الجهاز الإداري.

وشددت النائبة نشوى الشريف على ضرورة تفعيل القرارات الصادرة بشأن هذه الفئة وتحويلها إلى خطوات تنفيذية واضحة على أرض الواقع، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من مؤهلاتهم العلمية، ويعزز مساهمتهم في جهود التنمية والتطوير التي تشهدها الدولة في مختلف القطاعات.