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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

ملفات مهمة على طاولة النواب.. العدادات الكودية وأزمة التأمينات الأبرز

مجلس النواب
مجلس النواب
محمد الشعراوي

يشهد مجلس النواب هذا الأسبوع مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من بعض حول بعض الملفات الهامة وفي مقدمتها العدادات الكودية، وأزمة التأمينات الاجتماعية، وأعطال ماكينات الصراف الآلي، إلى جانب ملفات التمويل الاستهلاكي والتمويل غير المصرفي.

مناقشة تداعيات إلغاء شرائح العدادات الكودية

وتنظر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، غدا  الإثنين 15 يونيو، طلب الإحاطة المقدم من نواب حزب العدل علي خليفة، حسين هريدي، مروة بريص، وصافيناز طلعت، بشأن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للقرار الوزاري الخاص بإلغاء نظام الشرائح في احتساب استهلاك العدادات الكودية.

ويستهدف طلب الإحاطة الوقوف على الآثار التي ترتبت على القرار، خاصة فيما يتعلق بزيادة الأعباء المالية على المواطنين المستخدمين لهذا النوع من العدادات، ومدى انعكاس ذلك على فاتورة استهلاك الكهرباء.

أعطال ماكينات الصراف الآلي أمام اللجنة الاقتصادية

وفي لجنة الشؤون الاقتصادية، تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة سحر عتمان بشأن تكرار الأعطال والاختناقات التي تشهدها ماكينات الصراف الآلي، خاصة خلال فترات الذروة والأعياد ومواسم صرف المرتبات والمعاشات.

رقابة برلمانية على قطاع التمويل الاستهلاكي

كما تناقش اللجنة الاقتصادية عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب علي خالد، حسام الخشت، ومحمد فؤاد، بشأن بعض الممارسات المرتبطة بقطاع التمويل الاستهلاكي والتمويل غير المصرفي.

أزمة التأمينات الاجتماعية تحت قبة البرلمان

وفي لجنة القوى العاملة، أُدرجت طلبات الإحاطة المقدمة من النواب عبد المنعم إمام، محمد فؤاد، وحسين هريدي، بشأن تداعيات تعطل منظومة التأمينات الاجتماعية الجديدة، وما نتج عنها من تأخير في صرف وإنجاز الحقوق التأمينية للمواطنين.

ومن المقرر أن تناقش اللجنة هذا الملف خلال اجتماعها المقرر عقده يوم الأربعاء 17 يونيو، بحضور اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

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