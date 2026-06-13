قوى عاملة النواب تناقش طلب إحاطة بشأن أوضاع حملة الماجستير والدكتوراه

تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اجتماعًا الثلاثاء المقبل لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من الدكتور مجدي مرشد، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، بشأن عدم تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1974 لسنة 2021 الخاص بتشكيل لجنة وزارية لدراسة أوضاع حملة الماجستير والدكتوراه، وبحث سبل الاستفادة من مؤهلاتهم العلمية داخل الجهاز الإداري للدولة.

وأكد الدكتور مجدي مرشد أن إدراج طلب الإحاطة على جدول أعمال لجنة القوى العاملة يأتي في إطار الدور الرقابي لمجلس النواب، وحرصه على متابعة الملفات التي تمس مستقبل الشباب والكفاءات العلمية المصرية.

حملة الماجستير والدكتوراه يمثلون رصيدًا علميًا مهمًا للدولة المصرية

وقال مرشد: “حملة الماجستير والدكتوراه يمثلون رصيدًا علميًا مهمًا للدولة المصرية، فقد بذلوا سنوات طويلة في الدراسة والبحث العلمي، ومن الضروري وضع آليات واضحة للاستفادة من خبراتهم وتخصصاتهم بما يخدم مؤسسات الدولة وخطط التنمية”.

وأضاف وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب أن تنفيذ القرارات الصادرة بشأن هذه الفئة يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة والاستفادة من الطاقات البشرية، مشددًا على أن الدولة المصرية تمتلك كوادر علمية قادرة على الإسهام في تطوير مختلف القطاعات.

وأشار مرشد إلى أنه سيواصل متابعة الملف داخل مجلس النواب للوصول إلى حلول عملية تضمن الاستفادة من حملة الماجستير والدكتوراه، وتحويل خبراتهم العلمية إلى إضافة حقيقية لمسيرة البناء والتنمية.