بناءً على رغبة مورينيو.. ريال مدريد يحسم صفقة كوكوريلا من تشيلسي

توصل نادي ريال مدريد، الأحد، لاتفاق شفهي لضم الدولي الإسباني مارك كوكوريلا الظهير الأيسر لنادي تشيلسي الإنجليزي بدايةً من الموسم المقبل.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي الموثوق المتخصص في انتقالات اللاعبين في أوروبا، الأحد، عن التوصل لاتفاق شفهي بين جميع الأطراف، بما في ذلك اللاعب نفسه وهو الظهير الأيسر الذي يرغب به مورينيو.

وأشار رومانو إلى أن كوكوريلا سيغادر تشيلسي وينضم إلى ريال مدريد بعد انتهاء منافسات كأس العالم، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وأضاف رومانو أن قيمة الصفقة تبلغ ٥٠ مليون يورو سيقوم النادي الإسباني بدفعها للنادي اللندني، مشيراً إلى أن أتليتكو مدريد فتح خط مفاوضات مع اللاعب لكنه اختار ريال مدريد.