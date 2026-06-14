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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فادحة.. الجيش السوداني يكشف حجم خسائر الدعم السريع خلال يونيو

الجيش السوداني
الجيش السوداني
محمود نوفل

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية مواصلة القوات والقوات المساندة دك أوكار التمرد وتنفيذ عمليات عسكرية نوعية ناجحة في مختلف محاور العمليات، حيث تمكنت خلال الفترة من الأول من يونيو 2026 وحتى تاريخه من إلحاق خسائر كبيرة بمليشيا آل دقلو الإرهابية ومرتزقتها.

وبحسب البيان الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية ؛ فقد تم تدمير ( 29 ) عربة قتالية للمليشيا، والقضاء على عشرات العناصر المتمردة وذلك في محور دارفور.

وأضاف البيان : كما تم تدمير عدد  من المخازن في مدينة نيالا  ، منها عدد( 2 ) مخزن ذخيرة، وعدد ( 2 ) مخزن عتاد عسكري، عدد ( 2) مخزن ذخائر خاص بالطائرات المسيرة، بالإضافة إلى تدمير مستودع وقود رئيسي كان يستخدم في دعم وإمداد عمليات المليشيا

وفي محور كردفان ؛ فقد حققت القوات انتصارات كبيرة أسفرت عن تدمير   (91) عربة قتالية للمليشيا الإرهابية ، والقضاء على عشرات المتمردين، وإفشال محاولاتهم الرامية لزعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وفي محور النيل الأبيض ؛ فقد تم إسقاط مسيرة استراتيجية معادية في سماء مدينة كنانة

وفي محور النيل الأزرق ؛ فقد تمكنت القوات من تدمير ( 21) عربة قتالية للمليشيا المتمردة، وتكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وزاد البيان : بذلك بلغ إجمالي ما تم تدميره خلال الفترة المذكورة (  141  ) عربة قتالية، فضلاً عن مقتل عشرات العناصر المعادية وإصابة أعداد أخرى، واستلام كميات من الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية.

وأكدت القوات المسلحة أن العمليات مستمرة  حتى القضاء على المليشيا الإرهابية واستعادة الأمن والاستقرار في كافة ربوع البلاد .

السودان الجيش السوداني مليشيا آل دقلو الإرهابية محور كردفان محور دارفور

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