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وزير الخارجية يؤكد أهمية مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يؤكد أهمية مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان

خلال اللقاء
خلال اللقاء
هاجر رزق

التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج، اليوم الأحد 14 يونيو مع "Ioannis Karydas" الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات "كوبيلوزوس" المعنية بتنفيذ مشروع الربط الكهربائى بين مصر واليونان، وذلك في مستهل زيارته إلى بروكسل.

وأكد الوزير عبد العاطى على الاهتمام الذى توليه مصر بمشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان "GREGY" الذى يعد مشروعاً طموحاً لنقل الطاقة الكهربائية النظيفة لأول مرة من مصر إلى اليونان ومنها إلى الدول الأوروبية، ويُسهم في تعزيز أمن الطاقة فى أوروبا ويعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليونان.

وأشار إلى التنسيق القائم في هذا الصدد مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مؤكداً دعم مصر الكامل للمشروع.

واستمع وزير الخارجية، من المدير التنفيذي، إلى آخر التطورات التمويلية والتنفيذية الخاصة بالمشروع، وأعرب عن التطلع لتوسيع نشاط مجموعة شركات "كوبيلوزوس" في السوق المصرية في مختلف القطاعات خلال الفترة المقبلة، بما يتجاوز مشروع الربط الكهربائي، خاصة في مجالات “الطاقة" و"الغاز”، بالإضافة إلى مجال “تطوير المطارات”.

كما استعرض الوزير عبد العاطي، خلال اللقاء، الحوافز والمزايا الاستثمارية التي تمنحها الحكومة المصرية في إطار سياسة الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية، معرباً عن التطلع لقيام المجموعة بتأسيس مكتب لها في مصر بهدف التوسع فى نطاق التعاون.

كوبيلوزوس مشروع الربط الكهربائى بروكسل أمن الطاقة الطاقة الكهربائية

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