ننشر أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية في المنوفية.. صور

تقدم الدكتور حسن درويش، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية، والدكتور سعيد عامر، الوكيل الثقافي للمنطقة، بخالص التهنئة القلبية لأوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦، تقديرًا لتفوقهم وتميزهم العلمي، متمنين لهم دوام النجاح والتوفيق ومواصلة مسيرة التفوق في رحاب الأزهر الشريف.

وأكدا أن هذا التفوق ثمرة جهد واجتهاد الطلاب، ودليل على تميز منظومة التعليم الأزهري التي تجمع بين العلم والقيم والأخلاق، وتسهم في إعداد أجيال واعية قادرة على خدمة الوطن.

كما تقدما بخالص الشكر والتقدير لجميع القائمين على العملية التعليمية بمنطقة المنوفية الأزهرية، من قيادات تعليمية وإدارات ومعلمين ومعلمات وعاملين، لما بذلوه من جهود مخلصة وعطاء متواصل كان له بالغ الأثر في تحقيق هذه النتائج المشرفة.

ويتوجهان كذلك بالشكر والعرفان إلى أولياء الأمور، شركاء النجاح الحقيقيين، لما قدموه من دعم ومتابعة ورعاية لأبنائهم، إيمانًا بأهمية العلم ودوره في بناء الإنسان والمجتمع.

سائلين المولى عز وجل أن يوفق أبناءنا الطلاب إلى مزيد من التميز والنجاح، وأن يحفظ الأزهر الشريف منارةً للعلم والوسطية، وأن يديم على مصرنا الغالية نعمة الأمن والاستقرار.