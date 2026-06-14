مدير تعليم المنوفية يتابع أعمال تقدير درجات الشهادة الإعدادية

أجرى اليوم الأحد هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، جولة ميدانية موسعة لمتابعة سير العمل بمقار تقدير درجات امتحانات الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2025 / 2026.

حيث تفقد أعمال التقدير بمقار: مدرسة الشهيد النقيب أحمد عبد الرحيم السرسي( الثانوية القديمة للبنات)، مدرسة المساعي المشكورة الثانوية العسكرية.

وخلال الجولة، شدد وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام الكامل بالدقة المتناهية في مراجعة جميع أوراق الإجابة، وعدم إغفال أي جزئية أجاب عنها الطالب، مع مراجعة عمليات الرصد والجمع والمطابقة أكثر من مرة؛ بما يضمن حصول كل طالب على حقه كاملاً دون زيادة أو نقصان.

وأكد عنتر٫ أن أعمال تقدير الدرجات تمثل إحدى أهم مراحل العملية الامتحانية، وتتطلب أعلى درجات الانضباط والمسؤولية، مشيراً إلى أن المديرية تتابع أعمال التقدير لحظة بلحظة من خلال لجان المتابعة المختصة، لضمان تطبيق التعليمات المنظمة للعمل وتحقيق العدالة الكاملة بين جميع الطلاب.

وأضاف أن المديرية وفرت كافة الإمكانات اللازمة لتهيئة بيئة عمل مناسبة داخل مقار التقدير، بما يسهم في إنجاز الأعمال بدقة وسرعة، مؤكداً أن مصلحة الطالب تأتي على رأس أولويات العمل، وأن جميع الإجراءات تتم وفق الضوابط والتعليمات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات.

كما وجه وكيل الوزارة بضرورة الالتزام بمعايير الجودة والدقة في تقدير الدرجات، ومراجعة كل ورقة إجابة بعناية فائقة، مشيداً بالجهود الكبيرة التي يبذلها الموجهون والمعلمون والإداريون المشاركون في أعمال التقدير، وما يظهرونه من إخلاص وتفانٍ في أداء واجبهم الوطني والتربوي.

وأشار عنتر إلى أن أعمال الرصد والمراجعة النهائية واستخراج النتائج ستتم فور الانتهاء من أعمال التقدير، وفق منظومة عمل دقيقة تضمن تحقيق أعلى درجات الشفافية والمصداقية، تمهيداً لإعلان النتيجة بعد اعتمادها رسمياً.

وفي ختام جولته، وجه هاني عنتر الشكر والتقدير لجميع العاملين المشاركين في أعمال تقدير الدرجات، مؤكداً أن ما يبذلونه من جهود مخلصة يعكس روح الانتماء والمسؤولية، ويؤكد حرص الجميع على ضمان حصول كل طالب على حقه كاملاً في إطار من العدالة والنزاهة والشفافية.