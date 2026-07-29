ضبط شاب أنهى حياة والدته باستخدام ماسورة لخلافات مالية بالغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية منذ قليل من ضبط شاب أنهي حياة والدته باستخدام ماسورة لخلافات مالية بقرية القرشية بمركز السنطة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة السنطة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة العثور على جثة سيدة في العقد الخامس من عمرها غارقة في الدماء ومهشمة الرأس داخل منزلها بقرية القرشية بنطاق دائرة المركز.

تحرك أمني عاجل

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث للوقوف على آخر تطورات الحادث.

سقوط المتهم

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تمكن ضباط مباحث فرع البحث الجنائى برئاسة العقيد محمد صقر ومعاونه الرائد أحمد خلاف رئيس مباحث السنطة وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المتهم نجل السيدة الضحية ويدعي "ابراهيم .ا"28 سنة عاطل وتم اقتياده إلى ديوان المركز .

خلافات مالية وراء الجريمة



وبمواجهة المتهم علل ارتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية مع والدته .



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.