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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة المنوفية

نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية

تستعد محافظة المنوفية لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية  عقب الانتهاء من أعمال رصد وتصحيح الدرجات. 

وسيتم إعلان النتيجة علي الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك و على موقع محافظة المنوفية الرسمي.

 وتابع محمد صحصاح، مدير عام التعليم العام، أعمال تقدير درجات الشهادة الإعدادية بمقرات التصحيح في إدارتي شبين الكوم والباجور التعليميتين، يرافقه  أحمد سرحان موجه عام التربية الاجتماعية والمشرف العام على أعمال التقدير في حضور  جلال كامل مدير عام إدارة الباجور التعليمية. 

وأكد مدير عام التعليم خلال جولته أهمية الالتزام بالدقة والموضوعية والحيادية في أعمال التصحيح والمراجعة، لضمان حصول كل طالب على حقه كاملاً، مع الالتزام بنماذج الإجابة المعتمدة والتعليمات المنظمة لأعمال التقدير.

وأشاد بالجهود المبذولة من مقدري الدرجات ورؤساء الحجرات وأعضاء اللجان، مؤكداً حرص المديرية على إعلان النتائج بأعلى درجات الدقة والشفافية بما يحقق مصلحة الطلاب وأولياء الأمور.

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